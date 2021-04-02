Стало відомо, де і коли виходитиме шоу Дом-2

Ольга Бузова повертається в Дом-2 / Instagram

Телеканал Ю підтвердив перезапуск реаліті-шоу Дом-2, яке вела Ольга Бузова.

У прес-релізі, який опублікувало видання Super в телеграм-каналі, йдеться, що шоу повернеться на екрани в квітні, і ведучими будуть ті ж люди.

Керівництво каналу підтвердило чутки, які ходили кілька тижнів, проект отримає назву "Дом-2. Нова любов " і буде транслюватися вранці і ввечері. Формат залишиться тим же, а побачити нові випуски можна буде вже з 19 квітня.

Склад ведучих також не змінився, Ольга Бузова, Ксенія Бородіна, Ольга Орлова, Влада Кадоні та Андрій Черкасов повернуться до своїх обов'язків.

У цьому перезапуску залишать також і " зіркових " учасників, але до них приєднаються нові.

Нагадаємо, що вперше про повернення шоу Дом-2 заговорили в лютому 2021 - з 30 січня вже почалися зйомки проекту, які, як тепер стало ясно будуть показувати по ТБ.

Нагадаємо, Олександр Жаров, глава холдингу "Газпром-Медіа", до складу якого входить канал ТНТ, назвав причину закриття реаліті Дом-2. За словами Жарова, сталося це через нерентабельність шоу.

Дом-2 закрили в грудні 2020 року.