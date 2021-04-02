Стало известно, где и когда будет выходить шоу Дом-2

Ольга Бузова возвращается в Дом-2 / Instagram

Телеканал Ю подтвердил перезапуск реалити-шоу Дом-2, которое вела Ольга Бузова.

В пресс-релизе, который опубликовало издание Super в телеграм-канале, говорится, что шоу вернется на экраны в апреле, и ведущими будут те же люди.

Руководство канала подтвердило слухи, которые ходили несколько недель, проект получит название "Дом-2. Новая любовь" и будет транслироваться утром и вечером. Формат останется тем же, а увидеть новые выпуски можно будет уже с 19 апреля.

Состав ведущих также не изменился, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влада Кадони и Андрей Черкасов вернутся к своим обязанностям.

В этом перезапуске оставят также и "звездных" участников, но к ним присоединятся новые.

Напомним, что впервые о возвращении Дом-2 заговорили в феврале 2021 - с 30 января уже начались съемки проекта, которые, как теперь стало ясно будут показывать по ТВ.

Напомним, Александр Жаров, глава холдинга "Газпром-медиа", в состав которого входит канал ТНТ, назвал причину закрытия реалити Дом-2. По словам Жарова, произошло это ввиду нерентабельности шоу.

Дом-2 закрыли в декабре 2020 года.