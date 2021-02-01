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Перезагрузка: Дом-2 возвращается на телевидение

1 февраля 2021, 14:04

Российское реалити шоу, которое породило сотни скандалов, и не меньшее количество звезд, снова возвращается после слухов о закрытии проекта.

Дом 2
Дом 2 / ТНТ

В конце 2020 года после 9 месяцев на карантине из-за коронавируса был закрыт скандально известный проект Дом-2, который в России может посоперничать с "Вместе с Кардяшьян". Уже после того, как съемочные площадки свернули и лобное место освободили появилась информация о возрождении шоу.

Как сообщает телеграм-канал Звездач, в среде шоу бизнеса ходят слухи о том, что шоу просто переедет на другой канал.

30 января появилась информация, что уже вначале февраля начинается работа над новым сезоном "Дома-2".

Пока неизвестно, что будет с составом участников, но предполагают, что самые рейтинговые продолжат сниматься.

Название телеканала держится в строгом секрете.

Напомним, что во время коронавируса британский канал ITV поставил на паузу свое реалили шоу, аналогичное российскому Дому-2.

Напомним, Александр Жаров, глава холдинга "Газпром-медиа", в состав которого входит канал ТНТ, назвал причину закрытия реалити Дом-2. По словам Жарова, произошло это ввиду нерентабельности шоу.

Пока что нет официальных подтверждений продажи прав на шоу Дом-2.

Дом-2 новости шоу бизнеса
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