Перезагрузка: Дом-2 возвращается на телевидение

Дом 2 / ТНТ

В конце 2020 года после 9 месяцев на карантине из-за коронавируса был закрыт скандально известный проект Дом-2, который в России может посоперничать с "Вместе с Кардяшьян". Уже после того, как съемочные площадки свернули и лобное место освободили появилась информация о возрождении шоу.

Как сообщает телеграм-канал Звездач, в среде шоу бизнеса ходят слухи о том, что шоу просто переедет на другой канал.

30 января появилась информация, что уже вначале февраля начинается работа над новым сезоном "Дома-2".

Пока неизвестно, что будет с составом участников, но предполагают, что самые рейтинговые продолжат сниматься.

Название телеканала держится в строгом секрете.

Напомним, что во время коронавируса британский канал ITV поставил на паузу свое реалили шоу, аналогичное российскому Дому-2.

Напомним, Александр Жаров, глава холдинга "Газпром-медиа", в состав которого входит канал ТНТ, назвал причину закрытия реалити Дом-2. По словам Жарова, произошло это ввиду нерентабельности шоу.

Пока что нет официальных подтверждений продажи прав на шоу Дом-2.