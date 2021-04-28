Стало відомо, хто в королівській сім'ї все ще злиться на Меган Маркл

Принц Гаррі після похорону дідуся принца Філіпа провів розмову з батьком і братом вперше після розриву з королівською сім'єю.
Спадкоємець престолу Великобританії принц Вільям досі злиться на Меган Маркл, особливо за звинувачення на адресу Кейт Міддлтон, незважаючи на розмову з братом принцом Гаррі.
Як повідомляє видання Mirror з посиланням на джерела, герцог Кембриджський досі не може змиритися з тим, як Меган Маркл висловлювалася про дружину.
"38-річний герцог Кембриджський гірко засмучений своєю невісткою через те, як вона публічно напала на Кейт під час відвертого інтерв'ю з Опрою Вінфрі", - заявив високопоставлений Королівський Інсайдер.
Спочатку передбачалося, що Кейт "змусили ридати" на тлі напруженої суперечки через сукні для дівчаток-квіткарок перед весіллям Меган з 37-річним Гаррі. Але Меган Маркл в інтерв'ю заявила, що якраз навпаки - Кейт довела її до сліз тоді.
Але джерело, близьке до герцога Кембриджського, сказав, що, хоча Кейт, можливо, пробачила Гаррі за те, що він сказав у двогодинному інтерв'ю, принц Вільям, поки що щосили тільки намагається зробити те ж саме з Меган.
Інсайдер стверджує, що Меган перейшла межу, коли публічно розповіла про конфлікт, на який Кейт не може відповісти.
Принц Вільям від початку не злюбив Меган і просив Гаррі не поспішати з відносинами. Крім того, він висловлював занепокоєння, що актриса більше турбується про свій імідж, а не сім'ї.
Конфлікт Меган Маркл і Кейт Міддлтон - що відомо
- Нагадаємо, Меган Маркл в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини. Вона навіть подумувала про самогубство.
- Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпаний, і їй були принесені вибачення.
- Принц Гаррі зажадав вибачень для Меган Маркл від улюблених родичів.
- Дядько Кейт Міддлтон оголосив ворожнечу Меган Маркл до смерті за інтерв'ю Опрі Вінфрі.