Стало відомо, хто в королівській сім'ї все ще злиться на Меган Маркл

Меган Маркл / Фото: Reuters

Спадкоємець престолу Великобританії принц Вільям досі злиться на Меган Маркл, особливо за звинувачення на адресу Кейт Міддлтон, незважаючи на розмову з братом принцом Гаррі.

Як повідомляє видання Mirror з посиланням на джерела, герцог Кембриджський досі не може змиритися з тим, як Меган Маркл висловлювалася про дружину.

"38-річний герцог Кембриджський гірко засмучений своєю невісткою через те, як вона публічно напала на Кейт під час відвертого інтерв'ю з Опрою Вінфрі", - заявив високопоставлений Королівський Інсайдер.

Спочатку передбачалося, що Кейт "змусили ридати" на тлі напруженої суперечки через сукні для дівчаток-квіткарок перед весіллям Меган з 37-річним Гаррі. Але Меган Маркл в інтерв'ю заявила, що якраз навпаки - Кейт довела її до сліз тоді.

Але джерело, близьке до герцога Кембриджського, сказав, що, хоча Кейт, можливо, пробачила Гаррі за те, що він сказав у двогодинному інтерв'ю, принц Вільям, поки що щосили тільки намагається зробити те ж саме з Меган.

Інсайдер стверджує, що Меган перейшла межу, коли публічно розповіла про конфлікт, на який Кейт не може відповісти.

Принц Вільям від початку не злюбив Меган і просив Гаррі не поспішати з відносинами. Крім того, він висловлював занепокоєння, що актриса більше турбується про свій імідж, а не сім'ї.

Конфлікт Меган Маркл і Кейт Міддлтон - що відомо