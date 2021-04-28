Стало известно, кто при дворе все еще злится на Меган Маркл после ее отъезда

Меган Маркл / Фото: Reuters

Наследник престола Великобритании принц Уильям до сих пор злится на Меган Маркл, в особенности за обвинения в адрес Кейт Миддлтон, несмотря на разговор с братом принцем Гарри.

Как сообщает издание Mirror со ссылкой на источники, герцог Кембриджский до сих пор не может смириться с тем, как Меган Маркл высказывалась о жене.

"38-летний герцог Кембриджский горько расстроен своей невесткой из-за того, как она публично напала на Кейт во время откровенного интервью с Опрой Уинфри", - заявил высокопоставленный королевский инсайдер.

Первоначально предполагалось, что Кейт "заставили рыдать" на фоне напряженного спора из-за платьев для девочек-цветочниц перед свадьбой Меган с 37-летним Гарри. Но Меган Маркл в интервью заявила, что как раз наоборот - Кейт довела ее до слез тогда.

Но источник, близкий к герцогу Кембриджскому, сказал, что, хотя Кейт, возможно, простила Гарри за то, что он сказал в двухчасовом интервью, принц Уильям, пока что изо всех сил только пытается сделать то же самое с Меган.

Инсайдер утверждает, что Меган перешла грань, когда публично рассказала о конфликте, на который Кейт не может ответить.

Принц Уильям изначально невзлюбил Меган и просил Гарри не торопиться с отношениями. Кроме того, он выражал беспокойство, что актриса больше печется о своем имидже, а не семьи.

Конфликт Меган Маркл и Кейт Миддлтон - что известно