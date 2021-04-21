Принц Гарри бросил королеву Елизавету II в день ее рождения

Принц Гарри / Reuters

Принц Гарри выехал в США к беременной жене Меган Маркл после торжественных похорон принца Филиппа, не оставшись на торжественный день рождения Елизаветы II.

Как сообщает Daily Mail,принц находился в стране целую неделю и сразу после похорон отправился к жене Меган Маркл в США.

Принц Гарри оправдал слухи о том, что покинул Великобританию 19 апреля - 20 числа его засекли папарацци в Лос-Анджелесе и на пути домой в Монтесито, куда он ехал в своем авто с охраной.

Несмотря на то, что принц Гарри не остался на семейное празднование 95 дня рождения королевы Елизаветы II, СМИ сообщили, что в субботу, сразу после похорон, принц Гарри позвал своего отца принца Чарльза и брата принца Уильяма в Фрогмор-хаус, где он находился на время визита в страну, для разговора.

В бывшем доме Гарри и Меган нынче живет принцесса Евгения с мужем и сыном. Инсайдеры утверждают, что разговор не прекратил кризис в королевской семье, но дал начало, для первого шага к налаживанию отношений.

Пока что ни Королевский дом, ни представители Гарри и Меган не давали никаких публичных комментариев по поводу этого.

Напомним, принц Гарри прибыл в Лондон без Меган Маркл на похорон принца Филиппа.

Как известно, принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на смерть принца Филиппа почти моментально, но приехать смог только он.

Незадолго до смерти дедушки, принц Гарри потребовал извинений для Меган Маркл от любимых родственников

Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка. Она даже подумывала о самоубийстве.