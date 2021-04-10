Принц Гарри и Меган Маркл впервые отреагировали на смерть принца Филиппа

Меган Маркл и принц Гарри впервые отреагировали на смерть принца Филиппа / Reuters

Герцог Сассекский Гарри и его супруга Меган Маркл отреагировали на смерть герцога Эдинбургского Филиппа - супруга королевы Великобритании Елизаветы II.

На сайте своего благотворительного фонда Archwell Гарри и Меган опубликовали короткое соболезнование в связи с кончиной принца Филиппа и сообщили, что им будет его не хватать.

"Его королевское высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать", – говорится в сообщении.

archewell.com

Кроме того, появилась информация о том, что принц Гарри планирует приехать в Великобританию на похороны дедушки, но присоединится ли к нему его супруга Меган Маркл – пока неизвестно.

Как сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на источник в окружении королевской семьи, приезд Маркл в Британию остается под вопросом, так как ей предстоит консультация с врачами. Беременной герцогине необходимо убедиться, что перелет будет безопасным для нее и ребенка.

"Меган беременна, поэтому ей нужно будет посоветоваться с врачами о том, безопасно ли ей путешествовать, но я думаю, что Гарри обязательно поедет", – сообщил собеседник издания.

Как сообщал Главред, 9 апреля умер принц Филипп - супруг британской королевы. Летом 2021 года принцу Филиппу должно было исполнится 100 лет.

В последние годы принц Филипп испытывал проблемы со здоровьем. Три года назад, в апреле 2018 года, он был доставлен в медучреждение имени короля Эдуарда VII в Лондоне – для проведения операции на бедре.

Похороны герцога не будут государственными, его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка.

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