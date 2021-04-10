Принц Гарри и Меган Маркл впервые отреагировали на смерть принца Филиппа

Принц Гарри планирует приехать в Великобританию на похороны дедушки, но присоединится ли к нему его супруга Меган Маркл – пока неизвестно.
Герцог Сассекский Гарри и его супруга Меган Маркл отреагировали на смерть герцога Эдинбургского Филиппа - супруга королевы Великобритании Елизаветы II.
На сайте своего благотворительного фонда Archwell Гарри и Меган опубликовали короткое соболезнование в связи с кончиной принца Филиппа и сообщили, что им будет его не хватать.
"Его королевское высочество герцог Эдинбургский. 1921–2021. Спасибо за службу. Нам будет вас очень не хватать", – говорится в сообщении.
Кроме того, появилась информация о том, что принц Гарри планирует приехать в Великобританию на похороны дедушки, но присоединится ли к нему его супруга Меган Маркл – пока неизвестно.
Как сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на источник в окружении королевской семьи, приезд Маркл в Британию остается под вопросом, так как ей предстоит консультация с врачами. Беременной герцогине необходимо убедиться, что перелет будет безопасным для нее и ребенка.
"Меган беременна, поэтому ей нужно будет посоветоваться с врачами о том, безопасно ли ей путешествовать, но я думаю, что Гарри обязательно поедет", – сообщил собеседник издания.
Как сообщал Главред, 9 апреля умер принц Филипп - супруг британской королевы. Летом 2021 года принцу Филиппу должно было исполнится 100 лет.
В последние годы принц Филипп испытывал проблемы со здоровьем. Три года назад, в апреле 2018 года, он был доставлен в медучреждение имени короля Эдуарда VII в Лондоне – для проведения операции на бедре.
Похороны герцога не будут государственными, его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка.
Принц Гарри и Меган Маркл – последние новости:
- В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, привел к расколу в Виндзорской династии.
- 31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).
- В марте 2021 года в интервью Опре Уинфре Меган Маркл рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.
- Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.