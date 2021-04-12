Принц Гарри прибыл в Лондон без Меган Маркл

Принц Гарри / Reuters

Принц Гарри перелетел через океан к своим родственникам после скандала между ними, чтобы почтить память умершего принца Филиппа.

Как сообщает The Sun, принц Гарри прибыл без своей скандальной жены-актрисы Меган Маркл. Он был замечен 11 апреля на высадке рейса British Airways из Лос-Анджелеса , который прибыл в аэропорт Хитроу в 13-15.

Принца Гарри встретили сотрудники службы безопасности с полицейскими машинами, также находящимися на взлетной полосе.

Его посадили в черный Range Rover и увезли прочь.

Один свидетель подтвердил: "Он приземлился в аэропорту Хитроу - я видел, как он садился в машину сопровождения".

По предположению британских СМИ, принц Гарри поселился в Ноттингем-коттедже, где ранее жил с Меган Маркл.

Источники The Sun утверждают, что 39-летняя Меган хотела присоединиться к своему мужу, но врач посоветовал ей не путешествовать, поскольку она беременна их вторым ребенком.

Напомним, это первый раз, когда принц Гарри вернулся в Великобританию после того, как они с Меган Маркл покинули страну в марте 2020 года.

9 апреля 2021 умер принц Филипп - супруг британской королевы. Летом 2021 года принцу Филиппу должно было исполнится 100 лет.

Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на смерть принца Филиппа почти моментально, но приехать смог только он.

Незадолго до этого, принц Гарри потребовал извинений для Меган Маркл от любимых родственников

Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка. Она даже подумывала о самоубийстве.