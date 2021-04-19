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Співачці Анні Седоковій терміново прооперували око

19 квітня 2021, 12:25

Російська співачка Анна Седокова зізналася, що зробила операцію на оці, поки не пішло зараження.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Співачка Анна Седокова зізналася у своєму сторіс, що на останніх фото і відео, які з'являлися в Мережі, вона постійно прикривала одне око волоссям або відверталася від камер. Причиною тому стало запалення, яке вона ніяк не могла вилікувати.

Як розповіла співачка, все почалося невинно кілька тижнів тому, але запалення все ніяк не проходило.

Співачка не пішла на купу заходів, і навіть скасувала зйомки через свою нефотогенічність.

Зрештою, вона вирішила звернутися за професійною допомогою лікарів, і виявилося, що у неї халязіон, і потрібна операція. На операцію з нею їздив коханий Яніс Тімма.

Седокова показала в сторіз, як вона виглядає після операції.

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"О 2 ночі вирішила різати. О 8 ранку набрала в клініку, записалася до хірурга. О 10:30 вибрала тканини для нової колекції, об 11:30 лежала в операційній. Уявляєте, як в повіку встромляють голку зі знеболюючим, потім видаляють, потім лазером припікають, потім накладають пов'язку", — поділилася співачка.

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Яніс вже встиг зізнатися в коханні Сєдокової під її новими фото, а до цього мило жартував, що буде любити дружину навіть в образі пірата з пов'язкою на оці.

Нагадаємо, що близько двох тижнів тому український співак Сергій Бабкін розповів, як йому зашивали голову в лікарні.

Співак вперше в житті не надів шолом для велосипеда, і так травмувався, що налякав друзів втратою свідомості і дружину пропажею на кілька годин.

До цього Бабкін їздив до лікарні у Відні, де йому лікували рідкісне захворювання очей. Як повідомляв співак, Бабкіну потрібно втретє летіти до Відня для останньої операції.

Анна Седокова новини шоу бізнесу
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