Певице Анне Седоковой срочно прооперировали глаз

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова призналась в своем сторис, что на последних фото и видео, которые появлялись в Сети, она постоянно прикрывала один глаз волосами или отворачивалась от камер. Причиной тому стало воспаление, которое она никак не могла вылечить.

Как рассказала певица, все началось невинно несколько недель назад, но воспаление все никак не проходило.

Певица не пошла на кучу мероприятий, и даже отменила съемки из-за своей нефотогеничности.

В конечном итоге, она решила обратиться за профессиональной помощью врачей, и оказалось, что у нее халязион, и нужна операция.

На операцию с ней ездил возлюбленный Янис Тимма.

Седокова показала в сториз, как она выглядит после операции.

"В 2 ночи решила резать. В 8 утра набрала в клинику, записалась к хирургу. В 10:30 выбрала ткани для новой коллекции, в 11:30 лежала в операционной. Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку", — поделилась певица.

Янис уже успел признаться в любви Седоковой, под ее новыми фото, а до этого мило шутил, что будет любить жену даже в образе пирата с повязкой на глазу.

Напомним, что около двух недель назад украинский певец Сергей Бабкин рассказал, как ему зашивали голову в больнице.

Певец впервые в жизни не надел шлем для велосипеда, и так травмировался, что напугал друзей потерей сознания и жену пропажей на пару часов.

До этого Бабкин ездил в больницу в Вене, где ему лечили редкое заболевание глаз. Как сообщал певец, Бабкину нужно третий раз лететь в Вену для последней операции.