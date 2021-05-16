Українська співачка заінтригувала зізнанням про роман з Позитивом на роботі

Виконавцю Олексію Завгородньому приписують романи відразу з кількома зірками українського шоубізнесу.
Олексій Завгородній розлучився з дружиною Ганною Андрійчук, і пішов з розпалася групи Время и Стекло. З чуток, які ніхто не підтверджував, причиною стала його зрада.
Після появи цих чуток за особистим життям і спілкуванням Позитива стали стежити пильно, і нещодавно всі були в захваті від того, що співак засвітився в ліжку іншої української співачки - Анни Трінчер.
У коментарі Каті Осадчій для шоу Світське життя Трінчер інтригуюче висловилася про їхні стосунки.
Катя Осадча зазначила, що Анна і Олексій знімалися в її кліпі Kiss, де дівчина готувалася піти на побачення з Олексієм, а також цілувалася за лаштунками. Ведуча підколола її тим, що нині Позитив вільний - так, чи був у них якийсь роман на зйомках, чи ні?
"Я вважаю, що на таке питання повинен відповідати чоловік", - заявила Трінчер.
Вона також пояснила, що її наряд на премію Yuna, де вони спілкувалися з Осадчою не вульгарний, сексуально-еротичний - в трусиках і ліфчику зі спідничкою у вигляді шпильок вона засвітила свої сідниці.
Дівчина також розповіла, що пишається своєю попою, і постійно робить вправи, щоб тримати себе у формі.
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Як відомо, Позитив першим зізнався, що розлучився з дружиною Ганною Андрійчук.
Ганна Андрійчук заявила, що розлучення було вже давно, але поки що приховували це.
Нагадаємо, що сумніви щодо шлюбу позитиву і Анни виникли під час його участі в шоу Танці з зірками 2020.
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