Украинская певица заинтриговала признанием о романе с Позитивом на работе

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

Алексей Завгородний развелся с женой Анной Андрийчук, и ушел из распавшейся группы Время и Стекло. По слухам, которые никто не подтверждал, причиной стала его измена.

После появления этих слухов за личной жизнью и общением Позитива стали следить пристально, и недавно все были в восторге от того, что певец засветился в постели другой украинской певицы - Анны Тринчер.

В комментарии Кате Осадчей для шоу Світське життя Тринчер интригующе высказалась об их отношениях.

Катя Осадчая отметила, что Анна и Алексей снимались в ее клипе Kiss, где девушка готовилась пойти на свидание с Алексеем, а также целовалась за кулисой. Ведущая подзадорила ее тем, что нынче Позитив свободен - так был у них какой-то роман на съемках, или нет?

"Я считаю, что на такой вопрос должен отвечать мужчина", - покраснев заявила Тринчер.

Она также объяснила, что ее наряд на премию Yuna, где они общались с Осадчей не пошлый, сексуально эротический - в трусиках и лифчике с юбочкой в виде булавок она засветила свои ягодицы.

Девушка также рассказала, что гордится своей попой, и постоянно делает упражнения, чтобы держать себя в форме.

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Как известно, Позитив первым признался, что развелся с женой Анной Андрийчук.

Анна Андрийчук заявила, что развод был уже давно, но пока что скрывали это.

Напомним, что сомнения насчет брака Позитива и Анны возникли во время его участия в шоу Танці з зірками 2020.

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