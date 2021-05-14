"Я була нещасна": Слава розповіла про зради Дзідзьо

Slavia / кадр з інтерв'ю з Ганною Олицькою

Співачка Славія після того, як вони з Дзідзьо підтвердили інформацію про розлучення, відповіла на нескромне питання про вірність її колишнього коханого.

В інтерв'ю "Слава +" виконавиця розповіла, коли в їхніх стосунках з Михайлом почався розлад, і коли вона відчула недобре.

"Я як жінка втрачала віру в нас, теплоту таку хотіла, а її не було. І щось потихеньку відмирало. Напевно робота з'їла відносини", - висловила думку Слава.

Ярослава не стала звинувачувати Михайла в зрадах, але просто тому, що на руках у неї не було і немає ніяких доказів цього.

"Я ніколи не говорила, що Михайло зраджував. Я говорила, що почалася група, у них почалася вся ця робота, концерти. І часто вдома не було. Тому я підозрювала, що це має місце бути. Тому що такі "доброзичливці" з боку говорили мені якісь моменти. Але знову ж таки, нічого конкретного не було. Ніяких фактів, доказів ніхто не давав, тому не можу в такому звинувачувати", - пояснила співачка.

Вона додала, що говорила про свої здогадки Михайлу, проте чоловік її заспокоював: "Говорила, що я відчуваю як жінка щось не так. Він говорив:"Ти просто придумуєш і все добре, нічого такого немає". Він мене так заспокоював. Але я точно не знаю. Я хотіла в це вірити і я вірила", — зізналася співачка.

Славія / instagram.com/slavia_official/

"Останнім часом я була нещасна. Тому що я розчинялася в людині і втрачала себе. Тому мені Всесвіт показав: "Дивись, тебе немає. Де ти? Та людина йде, його немає в твоєму житті. Ким ти залишаєшся?". Я зрозуміла, що не страшно нікого втратити. Найстрашніше втратити себе", - підкреслила Слава.

Раніше співак Dzidzio розповів, що залишить дружині славі після розлучення.

До цього Ярослава назвала причину розлучення з Дзідзьо після 8 років шлюбу.

Нагадаємо, що про розлучення першим заявив Дзідзьо. Він назвав причиною розставання їх молодий вік, в якому пара ще не готова до шлюбу.

Ярослава і Михайло Хома в шлюбі з 2015 року після тривалих відносин.

Нагадаємо, що на шоу Голос діти Дзідзьо був тренером, а на Танцях з зірками брав участь зі звабливою партнеркою - це додало чуток про його зради дружині.

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