"Я была несчастна": Слава рассказала об изменах Дзидзьо

Slavia / кадр из интервью с Анной Олицкой

Певица Славия после того, как они с Дзидзьо подтвердили информацию о разводе, ответила на нескромный вопрос о верности ее бывшего возлюбленного.

В интервью "Славе +" исполнительница рассказала, когда в их отношениях с Михаилом начался разлад, и когда она почувствовала неладное.

"Я как женщина теряла веру в нас, теплоту такую хотела, а ее не было. И что-то потихоньку отмирало. Наверное работа съела отношения", - выразила мнение Слава.

Ярослава не стала обвинять Михаила в изменах, но просто из-за того, что на руках у нее не было нет никаких доказательств этому.

"Я никогда не говорила, что Михаил изменял. Я говорила, что началась группа, у них началась вся эта работа, концерты. И часто дома не было. Поэтому я подозревала, что это имеет место быть. Потому что такие "доброжелатели" со стороны говорили мне какие-то моменты. Но опять же, ничего конкретного не было. Никаких фактов, доказательств никто не давал, поэтому не могу в таком обвинять", - объяснила певица.

Она добавила, что говорила о своих догадках Михаилу, однако муж ее успокаивал: "Говорила, что я чувствую как женщина что-то не так. Он говорил:" Ты просто придумываешь и все хорошо, ничего такого нет". Он меня так успокаивал. Но я точно не знаю. Я хотела в это верить и я верила", — призналась певица.

Славия / instagram.com/slavia_official/

"В последнее время я была несчастна. Потому что я растворялась в человеке и теряла себя. Поэтому мне вселенная показала: "Смотри, тебя нет. Где ты? Тот человек уходит, его нет в твоей жизни. Кем ты остаешься?". Я поняла, что не страшно никого потерять. Самое страшное потерять себя", - подчеркнула Слава.

Ранее певец Dzidzio рассказал, что оставит жене Славе после развода.

До этого Ярослава назвала причину развода с Дзидзьо после 8 лет брака.

Напомним, что о разводе первым заявил Дзидзьо. Он назвал причиной расставания их молодой возраст, в котором пара еще не готова к браку.

Ярослава и Михаил Хома в браке с 2015 года после длительных отношений.

Напомним, что на шоу Голос діти Дзидзьо был тренером, а на танці з зірками участвовал с обольстительной партнершей - это добавило слухов об его изменах жене.

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