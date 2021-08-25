Літо в Україні стало пекельно спекотним і це не межа - кліматолог

Серпень 2021 року буде явно теплішим у порівнянні з останніми десятиліттями, які були найспекотнішими / УНІАН

Літо в Україні за останні 30 років стало на півтора градуси тепліше, ніж було в 1960-1990 роках. Змінилася кліматична норма, і в майбутньому ця тенденція продовжиться. При цьому складно спрогнозувати, як високо підніматимуться стовпчики термометрів. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла кліматолог, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

"Наприклад, серпень 2021-го буде явно теплішим у порівнянні з останніми десятиліттями, які були найспекотнішими. Тому спека в серпні у нас переважатиме, хоча будуть і періоди прохолоднішої погоди. Немає методів, які дозволять спрогнозувати, якою буде температура. Можемо говорити лише про те, що температура буде на 1-2 градуси вищою, ніж в цілому температура за місяць в період 1991-2020 років", - сказала експерт.

Балабух також пояснила, з чим пов'язане підвищення температури в Україні. За її словами, справа не в активності Сонця. Якраз навпаки - в останні роки спостерігалося зменшення сонячної активності.

"Зростання температури більшою мірою обумовлене антропогенним фактором, тобто людською діяльністю та викидами парникових газів. Якщо до цього фактору додасться ще й підвищення сонячної активності, температура повітря може відчутно вирости. До середини ХХІ століття вона може збільшитися для України в середньому на 1,5 градуса в порівнянні з початком цього століття", - сказала кліматолог.

Вона додала, що дуже важливо не допустити такого або більшого підвищення температури. Адже коли температура підвищується на два градуси і вище, відбуваються незворотні зміни в екосистемах.

Реклама

"Наприклад, в 2020 році середня річна температура була вище кліматичної норми на 2,8 градуса. І тоді у нас практично не було зими, не було снігового покриву, що в кінцевому підсумку призвело до проблем з водопостачанням. Спочатку у нас була велика посуха, а потім на Західній Україні сталися великі повені. Пізніше - масштабні пожежі, які спостерігалися на тлі високої температури і дефіциту опадів. Всі ці процеси спостерігаються, коли температура повітря піднімається на два градуси і більше", - пояснила експерт.

читайте такожЗагроза реальна: кліматолог розповіла, які території України ризикують піти під воду

Як повідомляв Главред, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла, що в Україні змінюється тривалість сезонів, і надалі ці процеси продовжаться. Зокрема, зими стануть коротшими, а кількість літніх днів буде збільшуватися.

Зміни клімату в Україні - про що раніше писав Главред:

Через глобальне потепління в Україні зростатиме кількість екстремальних погодних явищ. При цьому через особливе географічне положення, клімат може стати як більш вологим, так і більш сухим. Такий прогноз озвучила представник Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краковська.

Еколог Євгенія Засядько також розповіла ТСН, до чого мають бути готові українці вже у найближчі десятиліття:

Відомий біолог і теоретик екології, доктор Стюарт Пімм видав вельми песимістичний прогноз з приводу наслідків від зміни клімату в Україні. За його словами, клімат в межах України вкрай вразливий для атмосферних явищ.

Експерти ООН передрекли людству і Землі неминучу глобальну катастрофу. Викиди парникових газів в результаті діяльності людини є причиною потепління приблизно на 1,1 градуса за шкалою Цельсія, кажуть учені.