Android отримав важливу функцію, яка прискорює роботу додатків

Корисна функція в Google Play / 9to5Google

Як повідомляє портал 9to5Google, компанія Google почала поширювати серед Android-користувачів оновлений магазин Google Play, в якому з'явилася нова функція "Оптимізація установки додатків", що збільшує швидкість завантаження і роботи програм.

Ця функція дозволяє аналізувати інформацію про те, яку частину того чи іншого додатка найчастіше використовують при першому запуску, аби саме цей компонент був встановлений в першу чергу. Для цього систему навчили аналізувати те, як користувачі взаємодіють з софтом.

Що відомо про оновлення

Наприклад, якщо вперше завантажити соціальну мережу, скажімо Facebook, то буде потрібно якийсь час на настройку профілю і пошук друзів, тому Google Play спочатку встановить ці елементи, а вже у фоновому режимі продовжить докачувати частини програми, які відповідають за стрічку і публікації.

При необхідності цю опцію можна відключити в меню налаштувань / 9to5Google

На сторінці опису функції говориться, що вона не тільки прискорює стягування з Google Play, але і знижує час, необхідний для запуску, а також зменшує рівень споживаних ресурсів пристрою. При цьому виробник окремо підкреслює, що в ході аналізу поведінки користувачів вона не отримує доступ до персональних даних і контенту на пристрої.

Апдейт поширюється поступово і найближчим часом стане доступний всім користувачам.читайте такожТоп-6 речей, які потрібно зробити відразу після покупки нового Android

Раніше цього місяця команда месенджера Telegram оголосила про випуск альтернативного клієнта для Android. Він поширюється через офіційний сайт месенджера в обхід Google Play і відрізняється доступом до піратського і 18+ контенту.