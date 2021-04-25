Android получил важную функцию, которая ускоряет работу приложений

Полезная функция в Google Play / 9to5Google

Как сообщает портал 9to5Google, компания Google начала распространять среди Android-пользователей обновленный магазин Google Play, в котором появилась новая функция "Оптимизация установки приложений", увеличивающая скорость загрузки и работы программ.

Данная функция позволяет анализировать информацию о том, какую часть того или иного приложения чаще всего используют при первом запуске, чтобы именно этот компонент был установлен в первую очередь. Для этого систему научили анализировать то, как юзеры взаимодействуют с софтом.

Что известно об обновлении

Например, если впервые скачать социальную сеть, скажем Facebook, то потребуется какое-то время на настройку профиля и поиск друзей, поэтому Google Play сначала установит эти элементы, а уже в фоновом режиме продолжит докачивать части приложения, отвечающие за ленту и публикации.

При необходимости эту опцию можно отключить в меню настроек / 9to5Google

На странице описания функции говорится, что она не только ускоряет скачивание из Google Play, но и снижает время, необходимое для запуска, а также уменьшает уровень потребляемых ресурсов устройства. При этом производитель отдельно подчеркивает, что в ходе анализа поведения пользователей она не получает доступ к персональным данным и контенту на устройстве.

Апдейт распространяется постепенно и в ближайшее время станет доступен всем пользователям.Читайте такжеТоп-6 вещей, которые нужно сделать сразу после покупки нового Android

Ранее в этом месяце команда мессенджера Telegram объявила о выпуске альтернативного клиента для Android. Он распространяется через официальный сайт мессенджера в обход Google Play и отличается доступом к пиратскому и 18+ контенту.