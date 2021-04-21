Apple розповіла, як мітка AirTag буде працювати з Android-смартфоном

Apple AirTag буде працювати і з Android / Apple

Вчора ввечері компанія Apple провела презентацію, в рамках якої, між іншим, показали розумну мітку AirTag, за допомогою якої можна буде знайти будь-яку річ: смартфон, ключі або автомобіль на стоянці.

Одна з функцій мітки – можливість записати в неї свої контакти. Якщо ви раптом втратите таку і включите режим пропажі, то людина, яка знайшла її, зможе зв'язатися з господарем гаджета і повернути його.

Як виявилося, скористатися функцією пошуку господаря AirTag зможуть власники не тільки пристроїв Apple, але і власники смартфонів на Android з модулем NFC. У розділі підтримки на сайті Apple сказано, що досить піднести знайдену мітку стороною без логотипа до спинки смартфона, після чого на екрані телефону спливе повідомлення, що пропонує перейти на сайт found.apple.com, де зобразяться дані для зв'язку з власником втраченої AirTag.

На жаль, але хоч якось користуватися аксесуаром у зв'язці з Android не вийде – повноцінна сумісність є тільки з пристроями Apple.

Так виглядає повідомлення на прикладі iPhone / Support Apple

Завдяки чіпу U1 з технологією Ultra-Wide Band гаджет передає своє місце розташування з точністю до декількох сантиметрів, а Айфон здатний привести вас до неї, вказуючи відстань, що залишилася і напрямок стрілочкою. В Україні ця технологія поки не працює через обмеження силових структур – проте, в нашій країні мітка все одно здатна працювати, але шляхом менш точного Bluetooth LE.

Зараз в Apple проводить тести з метою довести, що долучені частоти нікому не завадять. Нагадаємо, що в Україні мітка вийде за 1299 грн. Також можна буде купити комплект з чотирьох штук за 4499 грн. Детальніше про нові продукти, представлені в рамках весняної презентації Apple, читайте в нашому матеріалі.