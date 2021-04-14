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Кийки, водомети і "молотови": анонсовано симулятор розгону мітингів

14 квітня 2021, 12:46

Гравцям належить наводити порядок в різних містах, а також приймати моральні рішення.

Riot Control Simulator
Анонсовано Riot Control Simulator / Steam

Команда Corpix Games, відома по доісторичних пригодах Dinosis Survival і Reptiles: In Hunt, раптово вирішила перемикнутися з динозаврів на більш злободенні теми.

Вона анонсувала Riot Control Simulator – симулятор придушення масових заворушень, де гравцеві пропонується виступити на стороні поліції особливого призначення і тиснути масові протести.

Махатися з натовпами протестантів доведеться за допомогою кийків і світло-шумових гранат. У деяких випадках можна навіть покататися на БТР і постріляти в бешкетників гумовими кулями. За словами розробників, в основу ігрового процесу закладено велику частку хитрості, а також вміння вибирати правильну тактику для даної ситуації. До того ж згадується особлива система морального вибору.

Автори підкреслюють, що, наприклад, при використанні тайтового ладу гравці зможуть зловити найбільш агресивних протестантів, але будуть доступні і більш нестандартні рішення, в тому числі засновані на провокації і проникненні.

Поки що невідомо, коли вийде Riot Control Simulator. Всі охочі можуть додати гру у список бажаного в Steam.

Трейлер Riot Control Simulator

Нагадаємо, що минулого місяця Valve запустила функцію віддаленої гри з друзями, у яких немає облікового запису Steam. Функція дозволяє грати з друзями онлайн в ігри з локальним мультиплеєром, кооперативом або розділеним екраном.

Під'єднатися можуть до чотирьох гравців, а при ідеальних умовах – навіть більше. Гра повинна бути куплена і встановлена тільки на основному комп'ютері, а всі інші гравці можуть приєднатися за допомогою потокової технології Steam Remote Play, використовуючи Steam або додаток Steam Link. Щоб під'єднатися до гри з будь-якого пристрою на Windows, macOS, Linux, iOS або Android, обліковий запис не потрібно.

Steam
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