Дубинки, водомёты и молотовы: анонсирован симулятор разгона митингов

Анонсирована Riot Control Simulator / Steam

Команда Corpix Games, известная по доисторическим экшенам Dinosis Survival и Reptiles: In Hunt, внезапно решила переключиться с динозавров на более злободневные темы.

Она анонсировала Riot Control Simulator – симулятор подавления массовых беспорядков, где игроку предлагается выступить на стороне полиции особого назначения и давить массовые протесты.

Махаться с толпами протестующих придется с помощью дубинок и светошумовых гранат. В некоторых случаях можно даже прокатиться на БТР и пострелять в дебоширов резиновыми пулями. По словам разработчиков, игровой процесс подразумевает большую долю хитрости, а также умения выбирать правильную тактику для данной ситуации. Вдобавок упоминается особая система морального выбора.

Авторы подчеркивают, что, например, при использовании тайтового строя игроки смогут поймать наиболее агрессивных протестующих, но будут доступны и более нестандартные решения, в том числе основанные на провокации и проникновении.

Пока что неизвестно, когда выйдет Riot Control Simulator. Все желающие могут добавить игру в список желаемого в Steam.

Трейлер Riot Control Simulator

Напомним, что в прошлом месяце Valve запустила функцию удалённой игры с друзьями, у которых нет аккаунта Steam. Функция позволяет играть с друзьями онлайн в игры с локальным мультиплеером, кооперативом или разделённым экраном.

Подключиться могут до четырёх игроков, а при идеальных условиях – даже больше. Игра должна быть куплена и установлена только на основном компьютере, а все остальные игроки могут присоединиться с помощью потоковой технологии Steam Remote Play, используя Steam или приложение Steam Link. Чтобы подключиться к игре с любого устройства на Windows, macOS, Linux, iOS или Android, аккаунт не требуется.