Google зачистить Play Маркет від "клікбейтних" додатків

Відтепер компанія вимагатиме від розробників бути максимально прозорими з користувачами.
Магазин додатків Google Play славиться величезним вибором ігор, програм, тим і іншого, що можна завантажити і встановити на свій смартфон/планшет. Щоправда, чималу їх частину складають "клікбейтні" програми, які, зазвичай, мають мало спільного з реальним продуктом.
У зв'язку з цим в Google оновили правила публікації в Google Play, зробивши їх більш суворими і заборонивши користуватися різноманітними хитрощами.
За новими вимогами не можна використовувати клікбейт, чудові форми і емодзі в назвах, робити описи, які не відповідає дійсності, а також копіювати або імітувати назви інших популярних додатків. Ці правила набудуть чинності з червня 2021 року. Перелік вимог досить суворий і конкретний.
На сторінці для розробників Google наголошує на наступних пунктах:
- назви додатків не повинні бути довшими 30-ти символів, містити спецсимволи і емодзі
- знімок з екрана повинен бути реальними, аби не вводити користувачів в оману
- заборонені спам-слова, наприклад "швидко", "безплатно", "завантажити зараз", "без реклами" і т. д.
- заборонено використання Caps Lock (окрім випадків, коли назва зареєстрованої торгової марки пишеться за допомогою CapsLock), розділові знаки, емодзі та ін.
- заборонено вказівку переваги у вигляді підписів "найкращий планувальник", "гра №1"
- заборонено виносити в назви або на іконку проходять промо, наприклад "знижки", "розпродаж"
Для наочності в Google підготували приклад ідеального оформлення і кілька варіантів поганого:
У Google відзначили, що після того, як нові правила наберуть чинності, ті софтмейкери, які не будуть їм слідувати, втратять можливість потрапляти на головну сторінку Google Play і в розділи рекомендацій.
Раніше Google почала поширювати серед Android-користувачів оновлений магазин Google Play, в якому з'явилася нова функція "Оптимізація установки додатків", що збільшує швидкість завантаження і роботи додатків.