Google зачистить Play Маркет від "клікбейтних" додатків

Google зачистить Play Маркет / 9to5Google

Магазин додатків Google Play славиться величезним вибором ігор, програм, тим і іншого, що можна завантажити і встановити на свій смартфон/планшет. Щоправда, чималу їх частину складають "клікбейтні" програми, які, зазвичай, мають мало спільного з реальним продуктом.

У зв'язку з цим в Google оновили правила публікації в Google Play, зробивши їх більш суворими і заборонивши користуватися різноманітними хитрощами.

За новими вимогами не можна використовувати клікбейт, чудові форми і емодзі в назвах, робити описи, які не відповідає дійсності, а також копіювати або імітувати назви інших популярних додатків. Ці правила набудуть чинності з червня 2021 року. Перелік вимог досить суворий і конкретний.

На сторінці для розробників Google наголошує на наступних пунктах:

назви додатків не повинні бути довшими 30-ти символів, містити спецсимволи і емодзі

знімок з екрана повинен бути реальними, аби не вводити користувачів в оману

заборонені спам-слова, наприклад "швидко", "безплатно", "завантажити зараз", "без реклами" і т. д.

заборонено використання Caps Lock (окрім випадків, коли назва зареєстрованої торгової марки пишеться за допомогою CapsLock), розділові знаки, емодзі та ін.

заборонено вказівку переваги у вигляді підписів "найкращий планувальник", "гра №1"

заборонено виносити в назви або на іконку проходять промо, наприклад "знижки", "розпродаж"

Для наочності в Google підготували приклад ідеального оформлення і кілька варіантів поганого:

У Google відзначили, що після того, як нові правила наберуть чинності, ті софтмейкери, які не будуть їм слідувати, втратять можливість потрапляти на головну сторінку Google Play і в розділи рекомендацій.

Раніше Google почала поширювати серед Android-користувачів оновлений магазин Google Play, в якому з'явилася нова функція "Оптимізація установки додатків", що збільшує швидкість завантаження і роботи додатків.