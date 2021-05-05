Google устроила "генеральную уборку" в магазине приложений на Android

Google зачистит Play Маркет / 9to5Google

Магазин приложений Google Play славится огромным выбором игр, программ, тем и прочего, что можно скачать и установить на свой смартфон/планшет. Правда, немалую их часть составляют "кликбейтные" приложения, которые, как правило, имеют мало общего с реальным продуктом.

В связи с этим в Google обновили правила публикации в Google Play, сделав их более строгими и запретив пользоваться разнообразными уловками.

По новым требованиям нельзя использовать кликбейт, превосходные формы и эмодзи в названиях, делать описания, которые не соответствует действительности, а также копировать или имитировать названия других популярных приложений. Эти правила вступят в силу с июня 2021 года. Перечень требований весьма строг и конкретен.

На странице для разработчиков Google акцентирует внимание на следующих пунктах:

названия приложений не должны быть длиннее 30-ти символов, содержать спецсимволы и эмодзи

скриншоты должны быть реальными, чтобы не вводить пользователей в заблуждение

запрещены спам-слова, например, "быстро", "бесплатно", "скачать сейчас" "без рекламы" и т.д.

запрещено использование Caps Lock (кроме случаев, когда название зарегистрированной торговой марки пишется при помощи CapsLock), знаки препинания, эмодзи и пр.

запрещено указание превосходства в виде подписей "лучший планировщик", "игра №1"

запрещено выносить в названия или на иконку проходящие промо, например, "скидки", "распродажа"

Для наглядности в Google подготовили пример идеального оформления и несколько вариантов плохого:

В Google отметили, что после того, как новые правила вступят в силу, те софтмейкеры, которые не будут им следовать, потеряют возможность попадать на главную страницу Google Play и в разделы рекомендаций.

Ранее Google начала распространять среди Android-пользователей обновленный магазин Google Play, в котором появилась новая функция "Оптимизация установки приложений", увеличивающая скорость загрузки и работы программ.