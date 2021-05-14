До команди Hitman'а приєдналися два відомих розробників

Кадр з Project 007 / IO Interactive

Студія IO Interactive оголосила про поповнення свого штату. До команди приєдналися відразу два старших фахівці – Расмус Хоенгард і Анджей Завадські, кожен з яких встиг попрацювати над знаменитими проєктами.

Расмус Хоэнгард найбільш відомий як керівник розробки Hitman: Blood Money, яка у більшості фанатів вважається найкращою. У роки своєї "відсутності" він обіймав посаду головного дизайнера в DICE і брав участь у створенні ігор серії Battlefield, Star Wars: Battlefront і Mirror's Edge.

Анджей Завадські пропрацював у складі CD Projekt Red близько восьми років і пішов зі студії у березні 2021 року. Він був тестувальником "Відьмака 3" і його сюжетних доповнень, а з 2016-го працював над Cyberpunk 2077 – спершу як молодший геймдизайнер, потім як старший. У IO Interactive розробник зайняв аналогічну посаду в команді проєкту по ще "неанонсованїй інтелектуальній власності".

Зараз данська студія займається підтримкою випущеної раніше в цьому році Hitman III і створює гру про Джеймса Бонда, головного персонажа романів британського письменника Яна Флемінга про вигаданого агента MI6. Гра розповість оригінальну історію становлення "Агента з двома нулями" і виявиться свого роду оріджином всім відомого Джеймса Бонда, коли у нього ще не було кодового імені.

Трейлер Project 007

За чутками, вона також займається фентезійною грою з драконами, яка повинна вийти на консолях Xbox. IOI також згадувала, що до 2024 року вона планує стати "найбільш зажаданим ігровим розробником Європи" і почати видавати тайтли сторонніх студій.