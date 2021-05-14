К команде Hitman присоединились два известных разработчика

Кадр из Project 007 / IO Interactive

Студия IO Interactive объявила о пополнении своего штата. К команде присоединились сразу два старших специалиста – Расмус Хоэнгард и Анджей Завадски, каждый из которых успел потрудиться над знаменитыми проектами.

Расмус Хоэнгард наиболее известен как руководитель разработки Hitman: Blood Money, которая у большинства фанатов считается лучшей. В годы своего "отсутствия" он занимал должность главного дизайнера в DICE и участвовал в создании игр серии Battlefield, Star Wars: Battlefront и Mirror’s Edge.

Анджей Завадски проработал в составе CD Projekt Red около восьми лет и ушёл из студии в марте 2021 года. Он был тестировщиком "Ведьмака 3" и его сюжетных дополнений, а с 2016-го работал над Cyberpunk 2077 – сперва как младший геймдизайнер, затем как старший. В IO Interactive разработчик занял аналогичную должность в команде проекта по ещё "не анонсированной интеллектуальной собственности".

Сейчас датская студия занимается поддержкой выпущенной ранее в этом году Hitman III и создаёт игру про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Трейлер Project 007

По слухам, она также занимается фэнтезийной игрой с драконами, которая должна выйти на консолях Xbox. IOI также упоминала, что к 2024 году она планирует стать "самым востребованным игровым разработчиком Европы" и начать издавать тайтлы сторонних студий.