Ремастер трилогії Mass Effect містить сумнозвісну озвучку з "Золотого видання"

Перша частина Mass Effect в Legendary Edition отримає російську озвучку / EA

EA розсекретила подробиці локалізації Mass Effect Legendary Edition на своєму сайті. Видавець повідомив, що оригінальна ME в збірнику ремастерів буде доступна в Україні як з субтитрами, так і з російськомовною озвучкою.

Якщо є бажання, гравці зможуть включити ту саму "легендарну" російську озвучку від компанії Snowball. До цього оцінити дубляж можна було тільки на PC у форматі "Золотого видання" – консольні версії виходили строго з англійським оригіналом.

Наскільки відомо, гравці без зусиль зможуть налаштувати переклад під себе і залишити перекладеним тільки текст. Друга і третя Mass Effect, які і до цього перекладали на консолях, залишаться зі своїми текстовими перекладами – обидві гри локалізовувалися у нас тільки в рамках тексту.

Разом з тим розробники з BioWare відкрили безплатний доступ до майже двогігабайтного архіву, який містить в собі різний бонусний контент з Deluxe-видань Mass Effect 2 і Mass Effect 3. Фанати зможуть завантажити повний саундтрек трилогії (88 треків), цифрову літографію "Нормандії", 2 ілюстрованих альбоми та 2 комікси у форматі PDF. Завантажити контент можна до 31 травня або "до досягнення граничної кількості завантажень" на сторінці збірника Legendary Edition за посиланням.

Нагадаємо, що в комплекті Mass Effect: Legendary Edition буде йти вся оригінальна трилогія і її доповнення. З технічних подробиць гравців чекають: підвищений дозвіл і частота кадрів, перероблені моделі персонажів, текстури, поліпшені шейдери і ефекти. Вся трилогія тепер запускається через єдиний клієнт, а редактор персонажа буде загальним.

Найбільше зусиль у BioWare пішло на першу частину, реліз якої відбувся ні багато ні мало 14 років тому. Для неї, крім поліпшеної графіки, заявлені підвищена деталізація локацій, Нові мініігри та інтерфейс, а битви помітно поміняються – родоначальниця серії була більше RPG, ніж наступні дві частини. Це "скоригували".

Mass Effect Legendary Edition можна буде купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. Для всіх охочих ознайомитися з культовою трилогією доступні наступні пропозиції:

В PS Store гра коштуватиме 2199 гривень.

В магазині Microsoft Store - 1699 гривень;

В магазині Origin - 1299 гривень.

Mass Effect: Legendary Edition - трейлер

Тим часом в BioWare команда досвідчених розробників працює над новою частина Mass Effect, анонс якої відбувся в рамках церемонії нагородження The Game Awards 2020.

У гри все ще немає навіть приблизної дати виходу, а її розробка знаходиться ще на дуже ранній стадії. Однак над проєкт працює "команда ветеранів Bioware", що, безумовно, має надати оптимізму фанатам франшизи.

Ймовірно, дії нової частини розгорнуться через кілька сотень років після завершення третьої частини, а каноном буде вважатися вибір Шепарда "Знищення" – її наслідки призводили до загибелі синтетиків і технологій органіків. Реліз гри відбудеться у 2023-24 році для ПК і консолей нового покоління.