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Ремастер трилогии Mass Effect содержит печально известную озвучку из "Золотого издания"

7 мая 2021, 12:33

Она впервые появится на консолях – изначально её выпускали только на PC.

mass effect
Первая часть Mass Effect в Legendary Edition получит русскую озвучку / EA

EA рассекретила подробности локализации Mass Effect Legendary Edition на своём сайте. Издатель сообщил, что оригинальная ME в сборнике ремастеров будет доступна в Украине как с субтитрами, так и с русскоязычной озвучкой.

При желании, игроки смогут включить ту самую "легендарную" русскую озвучку от компании Snowball. До этого оценить дубляж можно было только на PC в формате "Золотого издания" – консольные версии выходили строго с английским оригиналом.

Насколько известно, игроки без труда смогут настроить перевод под себя и оставить переведенным только текст. Вторая и третья Mass Effect, которые и до этого переводили на консолях, останутся со своими текстовыми переводами – обе игры локализовывались у нас только в рамках текста.

Вместе с тем разработчики из BioWare открыли бесплатный доступ к почти двухгигабайтному архиву, который содержит в себе различный бонусный контент из Deluxe-изданий Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Фанаты смогут загрузить полный саундтрек трилогии (88 треков), цифровую литографию "Нормандии", 2 иллюстрированных альбома и 2 комикса в формате PDF. Скачать контент можно до 31 мая или "до достижения предельного количества загрузок" на странице сборника Legendary Edition по ссылке.

Напомним, что в комплекте Mass Effect: Legendary Edition будет идти вся оригинальная трилогия и её дополнения. Из технических подробностей игроков ждут: повышенное разрешение и частота кадров, переработанные модели персонажей, текстуры, улучшенные шейдеры и эффекты. Вся трилогия теперь запускается через единый клиент, а редактор персонажа будет общим.

Больше всего усилий у BioWare ушло на первую часть, релиз которой состоялся ни много ни мало 14 лет назад. Для неё, помимо улучшенной графики, заявлены повышенная детализация локаций, новые мини-игры и интерфейс, а сражения заметно поменяются – родоначальница серии была больше RPG, чем последующие две части. Это "скорректировали".

Mass Effect Legendary Edition можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с культовой трилогией доступны следующие предложения:

В PS Store игра будет стоить 2199 гривен.

Mass Effect: Legendary Edition - трейлер

Тем временем в BioWare команда опытных разработчиков трудится над новой часть Mass Effect, анонс которой состоялся в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Предположительно, действия новой части развернуться через несколько сотен лет после завершения третьей части, а каноном будет считаться выбор Шепарда "Уничтожение" – её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков. Релиз игры состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.

Mass Effect
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