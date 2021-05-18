Microsoft назвала ігри, які увійдуть до Xbox Game Pass до кінця травня

Травневі новинки Xbox Game Pass / Microsoft

Компанія Microsoft назвала новинки для Xbox Game Pass, які поповнять хітовий підписочний сервіс у другій половині цього місяця. На початку цього місяця бібліотеку Xbox поповнили Just Cause 4, RDR і Final Fantasy X.

У найближчі пару тижнів передплатники Xbox Game Pass отримають низку цікавих ігор і для консолей, і для ПК. Серед тайтлів є потенційно хітовий Knockout City від EA і одна з накращих ігор про оффроуд SnowRunner.

Ігри, які додадуть до Xbox Game Pass до кінця травня:

SnowRunner (консолі Xbox і ПК) - 18 травня

Secret Neighbor (ПК) - 20 травня

(ПК) - 20 травня The Wild at Heart (консолі Xbox і ПК) - 20 травня

(консолі Xbox і ПК) - 20 травня Knockout City (консолі Xbox і ПК) - 21 травня

(консолі Xbox і ПК) - 21 травня The Catch: Carp & Coarse Fishing (консолі Xbox і ПК) - 21 травня

(консолі Xbox і ПК) - 21 травня Maneater (консолі Xbox і ПК) - 25 травня

(консолі Xbox і ПК) - 25 травня Conan Exiles (консолі Xbox, з оптимізацією для Series X/S) - 27 травня

(консолі Xbox, з оптимізацією для Series X/S) - 27 травня MechWarrior 5: Mercenaries (консолі Xbox) - 27 травня

(консолі Xbox) - 27 травня Slime Rancher (ПК) - 27 травня

(ПК) - 27 травня Solasta: Crown of the Magister (ПК) - 27 травня

(ПК) - 27 травня SpellForce 3: Soul Harvest (ПК) - 27 травня

Ці ігри видалять з сервісу 31 травня:

Assetto Corsa (консолі Xbox)

(консолі Xbox) Broforce (ПК)

(ПК) Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix (консолі Xbox)

(консолі Xbox) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (консолі Xbox)

(консолі Xbox) Surviving Mars (консолі Xbox і ПК)

(консолі Xbox і ПК) Void Bastards (консолі Xbox і ПК)

Крім того, Microsoft оголосила про зміни правила комбінування платних підписок на Xbox – якщо раніше передплатники Xbox Game Pass Ultimate при покупці 12-місячного абонемента EA Play отримували 4 місяці Ultimate, то тепер – лише 2 місяці. Місяць EA Play все ще дає 10 днів Ultimate.

Нагадаємо, що Xbox Game Pass – це свого роду ігровий аналог Netflix з купою можливостей для геймерів: він працює по щомісячній підписці і надає доступ до великої бібліотеки найрізноманітніших ігор. За 15 доларів на місяць користувач отримує доступ до сотень ігор Xbox, серед яких кожен третій – проєкти ААА-рівня.

Наприклад, в день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 передплатники сервісу зможуть безплатно пограти в очікуваний український шутер.