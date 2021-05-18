Microsoft назвала игры, которые войдут в Xbox Game Pass до конца мая

Майские новинки Xbox Game Pass / Microsoft

Компания Microsoft назвала новинки для Xbox Game Pass, которые пополнят хитовый подписочный сервис во второй половине этого месяца. В начале этого месяца библиотеку Xbox пополнил Just Cause 4, RDR и Final Fantasy X.

В ближайшие пару недель подписчики Xbox Game Pass получат несколько интересных игр и для консолей, и для ПК. Среди тайтлов есть потенциально хитовый Knockout City от EA и одна из лучших игр про оффроуд SnowRunner.

Игры, которые добавят в Xbox Game Pass до конца мая:

SnowRunner (консоли Xbox и ПК) – 18 мая

Secret Neighbor (ПК) – 20 мая

(ПК) – 20 мая The Wild at Heart (консоли Xbox и ПК) – 20 мая

(консоли Xbox и ПК) – 20 мая Knockout City (консоли Xbox и ПК) – 21 мая

(консоли Xbox и ПК) – 21 мая The Catch: Carp & Coarse Fishing (консоли Xbox и ПК) – 21 мая

(консоли Xbox и ПК) – 21 мая Maneater (консоли Xbox и ПК) – 25 мая

(консоли Xbox и ПК) – 25 мая Conan Exiles (консоли Xbox, с оптимизацией для Series X|S) – 27 мая

(консоли Xbox, с оптимизацией для Series X|S) – 27 мая MechWarrior 5: Mercenaries (консоли Xbox) – 27 мая

(консоли Xbox) – 27 мая Slime Rancher (ПК) – 27 мая

(ПК) – 27 мая Solasta: Crown of the Magister (ПК) – 27 мая

(ПК) – 27 мая SpellForce 3: Soul Harvest (ПК) – 27 мая

Эти игры удалят из сервиса 31 мая:

Assetto Corsa (консоли Xbox)

(консоли Xbox) Broforce (ПК)

(ПК) Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix (консоли Xbox)

(консоли Xbox) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (консоли Xbox)

(консоли Xbox) Surviving Mars (консоли Xbox и ПК)

(консоли Xbox и ПК) Void Bastards (консоли Xbox и ПК)

Кроме того, Microsoft объявила об изменениях правила комбинирования платных подписок на Xbox – если раньше подписчики Xbox Game Pass Ultimate при покупке 12-месячного абонемента EA Play получали 4 месяца Ultimate, то теперь – лишь 2 месяца. Месяц EA Play всё ещё даёт 10 дней Ultimate.

Напомним, что Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр. За 15 долларов в месяц пользователь получает доступ к сотням игр Xbox, среди которых каждый третий – проекты ААА-уровня.

К примеру, в день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 подписчики сервиса смогут бесплатно поиграть в горячо ожидаемый украинский шутер.