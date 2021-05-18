УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Microsoft назвала игры, которые войдут в Xbox Game Pass до конца мая

18 мая 2021, 18:10

Всего каталог сервиса пополнит 10 игр.

Game Pass
Майские новинки Xbox Game Pass / Microsoft

Компания Microsoft назвала новинки для Xbox Game Pass, которые пополнят хитовый подписочный сервис во второй половине этого месяца. В начале этого месяца библиотеку Xbox пополнил Just Cause 4, RDR и Final Fantasy X.

В ближайшие пару недель подписчики Xbox Game Pass получат несколько интересных игр и для консолей, и для ПК. Среди тайтлов есть потенциально хитовый Knockout City от EA и одна из лучших игр про оффроуд SnowRunner.

Игры, которые добавят в Xbox Game Pass до конца мая:

  • SnowRunner (консоли Xbox и ПК) – 18 мая
  • Secret Neighbor (ПК) – 20 мая
  • The Wild at Heart (консоли Xbox и ПК) – 20 мая
  • Knockout City (консоли Xbox и ПК) – 21 мая
  • The Catch: Carp & Coarse Fishing (консоли Xbox и ПК) – 21 мая
  • Maneater (консоли Xbox и ПК) – 25 мая
  • Conan Exiles (консоли Xbox, с оптимизацией для Series X|S) – 27 мая
  • MechWarrior 5: Mercenaries (консоли Xbox) – 27 мая
  • Slime Rancher (ПК) – 27 мая
  • Solasta: Crown of the Magister (ПК) – 27 мая
  • SpellForce 3: Soul Harvest (ПК) – 27 мая

Эти игры удалят из сервиса 31 мая:

  • Assetto Corsa (консоли Xbox)
  • Broforce (ПК)
  • Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix (консоли Xbox)
  • Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (консоли Xbox)
  • Surviving Mars (консоли Xbox и ПК)
  • Void Bastards (консоли Xbox и ПК)

Кроме того, Microsoft объявила об изменениях правила комбинирования платных подписок на Xbox – если раньше подписчики Xbox Game Pass Ultimate при покупке 12-месячного абонемента EA Play получали 4 месяца Ultimate, то теперь – лишь 2 месяца. Месяц EA Play всё ещё даёт 10 дней Ultimate.

Напомним, что Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр. За 15 долларов в месяц пользователь получает доступ к сотням игр Xbox, среди которых каждый третий – проекты ААА-уровня.

К примеру, в день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 подписчики сервиса смогут бесплатно поиграть в горячо ожидаемый украинский шутер.

Microsoft Xbox One Xbox Series X Xbox Game Pass
Сейчас вы просматриваете новость «Microsoft назвала игры, которые войдут в Xbox Game Pass до конца мая». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Симптомы деменции: две проблемы с деньгами, указывающие на то, что вы, возможно, на ранних стадияхСимптомы деменции: две проблемы с деньгами, указывающие на то, что вы, возможно, на ранних стадиях Ники Минаж топлес публично вывалила огромную грудь на откровенном фотоНики Минаж топлес публично вывалила огромную грудь на откровенном фото Представительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с УкраинойПредставительница России на Евровидении 2021 высказалась о Go-A и конфликте с Украиной Экономическая катастрофа: пирамида из долговых обязательств Украины рухнет, а за ней и курс гривниЭкономическая катастрофа: пирамида из долговых обязательств Украины рухнет, а за ней и курс гривни В моду входит потрясающая женская стрижка флоб: особенности и кому подходитВ моду входит потрясающая женская стрижка флоб: особенности и кому подходит

Последние новости

18:29
Go-A ворвались в список лидеров Евровидения по мнению букмекеров
18:27
Гороскоп на завтра 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбления Видео
18:21
Киев наглухо застрял в пробках: какие улицы стоит объезжать
18:18
Метинвест инвестирует в реконструкцию мариупольского пирса более 12 миллионов
18:10
Microsoft назвала игры, которые войдут в Xbox Game Pass до конца мая
Реклама
17:58
"Министропад" продолжается: Степанова отправили в отставку Видео
17:32
Существенное улучшение экологии Мариуполя: на меткомбинате Ильича завершился капремонт доменной печи
17:31
Дина Немцова развелась спустя год после свадьбы
17:27
Rockstar объявила точную дату выхода Grand Theft Auto V для PS5 и Xbox Series Видео
17:17
Парламент уволил второго министра за день
17:16
Всплыли новые детали о женщине, которая демонстративно выбросила украинский паспорт Видео
17:08
Наоми Кэмпбелл стала мамой и показала милое фото своего ребенка
17:03
Почему Банковая пошла войной против Кличко, и кто в ней победит
16:43
Рада отправила в отставку министра инфраструктуры
16:32
Блинкен рассказал, когда состоится встреча Байдена и Путина Видео
16:30
Sony запустила финальную в этом году раздачу в рамках акции "Играйте дома"
16:30
В Укравтодоре пообещали сделать основные маршруты и транспортные развязки до конца 2024 года
16:03
Рецепт вкусного завтрака: невероятные панкейки, которые получатся у каждого Видео
15:50
Депутаты разрешили торговать государственной землей через Сеть: что изменится Видео
15:43
"Это уже полный звиздец": в Днепре копы избили коллегу на глазах у начальства Видео
Реклама
15:40
Проведение на пароходе сделало "Молодость" известным на весь мир - руководитель фестиваля
15:25
Для всех ценителей "Ведьмака" от CD Projekt Red есть приятная новость Видео
15:14
Минэнерго потребовало от НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России Видео
15:11
В 2020-м число найденных программ для киберпреследования возросло в 1,5 раза - исследование
15:10
Руководитель "Молодости" рассказал, как в Киев приезжали легендарные французские актёры
14:49
Беларусь не попадет на Евровидение 2022 из-за нового нарушения
14:40
Привычки, которые уродуют лицо: вы точно этим грешите Видео
14:35
Прыгнул с моста в Киеве: в больнице скончался 15-летний сын умерших от коронавируса супругов Видео
14:35
В FIFA 21 добавили убитого 15 лет назад футболиста Видео
14:14
В ресторане Киева надкушен половой орган: стали известны подробности инцидента
14:08
Боль до тошноты: магнитная буря с 18 мая 2021 набирает силу удара Видео
13:58
На киевском кинофестивале "Молодость" дебютировали многие звезды мирового кинематографа – Халпахчи
13:45
Создан алгоритм, позволяющий быстро и без ошибок печатать на смартфоне Видео
13:44
"Бабушка Яга": Пугачева без макияжа и в откровенном наряде напугала поклонников
13:22
Должен сидеть в СИЗО: Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука Видео
13:20
Как часто нужно менять полотенце: врачи дали ответ Видео
13:00
В Москве допустили рандеву Байдена с Путиным в одной из дипломатических столиц Европы Видео
12:44
Как правильно одеваться после 50 лет: хитрости, которые творят чудеса Видео
12:43
"Будет скользко": синоптик припугнула украинцев грозами и градом Видео
12:34
Новое поколение звука: Apple представила крупнейшее обновление сервиса Music
Реклама
12:30
В НАТО сообщили, что вблизи Украины остаются десятки тысяч российских военных Видео
12:14
Глава МИД Украины отреагировал на видео экс-судьи Чауса Видео
12:09
Зеленский сделал важное заявление ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Видео
12:01
Что стоит за наездом Зеленского на Кличко мнение
11:54
С Днем ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу Фото
11:49
Глава Укравтодора рассказал о программе, которая сшивает восток Украины со страной
11:30
Новая вредоносная программа похищает банковские данные пользователей Android
11:30
Чужие: почему власть решила "слить" нескольких министров
11:23
Когда День вышиванки в 2021 году и как праздновать Фото Видео
11:13
Amazon готовится купить студию-создателя Джеймса Бонда за баснословную суму
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять