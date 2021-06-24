Microsoft офіційно презентувала свою нову операційну систему – Windows 11

Microsoft презентувала Windows 11 / The Verge

Компанія Microsoft провела офіційну презентацію нової операційної системи Windows 11. Цікаво, що за тиждень до заходу в Мережу просочилася попередня збірка ОС, яка залишила двояке враження у користувачів.

Чутки підтвердилися – оновитися до Windows 11 зможуть всі власники ліцензійних копій Windows 7, Windows 8.1 і Windows 10 безплатно. Перша попередня збірка Windows 11 вийде на початку наступного тижня, а реліз повноцінної версії відбудеться пізніше цієї осені.

Windows 11: що нового

Розробники осучаснили зовнішній вигляд ОС, переробили меню "Пуск" (в якому більше немає "живих" плиток) і нижню панель, зробили плавні анімації, оновили звукові оповіщення, іконки, шпалери та інші елементи, але багато залишили на своїх звичних місцях, тому переучуватися не доведеться.

Мабуть, найпомітніше нововведення – "Пуск", який переїхав разом з панеллю завдань в центр панелі завдань. Якщо є бажання, їх можна повернути в рідний лівий кут через настройки.

Виглядає меню зовсім інакше: без плиток і сіткою додатків, яку можна настроїти. Тут же є іконки для швидкого доступу до облікового запису, налаштувань і стандартних папок з документами, зображеннями і музикою.

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Поруч з "Пуском" з'явилася окрема смужка пошуку, яку раніше можна було побачити в Windows 10X. Тепер вона шукає не тільки файли всередині системи, але і інформацію в Інтернеті, відображаючи частину запитів у вигляді інтерактивних віджетів, наприклад, з погодою або зведенням по хворих COVID-19.

Серед іншого, ОС отримала окрему панель віджетів, яка викликається з панелі завдань. З її допомогою можна швидко отримувати інформацію про погоду, новини, результати спортивних змагань та багато іншого.

Windows 11 / The Verge

Підтримка Android-додатків

У Windows 11 з'явиться підтримка Android-додатків – вони будуть доступні безпосередньо з оновленого магазину Microsoft Store, доступ до якого користувачі будуть отримувати з OC. Додатки в Windows 11 можна буде закріпити на панелі завдань.

Нова можливість – це очевидна відповідь на успіхи Apple в області запуску додатків iOS на пристроях під управлінням macOS.

Windows 11 / The Verge

Для геймерів

Windows 11 буде підтримувати функцію Auto-HDR, яка автоматично буде переводити ігри в режим HDR за аналогією з Xbox. Буде підтримуватися в "тисячах ігор".

Також самі ігри повинні почати працювати швидше завдяки технології DirectStorage API, що завантажує контент у відеокарту в обхід процесора. Також в додатку Xbox в новій ОС буде інтегрований сервіс підписки Game Pass і xCloud для "хмарного" геймінгу.

Windows 11 / The Verge

І ще багато інших змін:

Нові шпалери – 29 зображень вже можна завантажити;

У Windows 11 користувачі зможуть створювати і персоналізувати відразу кілька робочих столів – наприклад, окремий для ігор, роботи та освіти;

Оновлення для ОС стали на 40% менше в порівнянні з Windows 10, тепер вони будуть встановлюватися у фоновому режимі;

Функція Microsoft Teams інтегрована безпосередньо в Windows 11 – вона доступна з панелі завдань. При натисканні на іконку програми відкривається невелике вікно, в якому можна швидко зателефонувати потрібного контакту;

У браузері Edge з'явилася опція, що дозволяє перемикатися між горизонтальним і вертикальним положенням вкладок;

Microsoft виконала редизайн Microsoft Store. Тепер в ньому не тільки додатки та ігри, але і фільми з серіалами.

Системні вимоги Windows 11

Windows 11 буде працювати тільки на 64-бітних системах. Мінімальні системні вимоги: 4 ГБ ОЗУ і відеокарта з підтримкою DirectX 12.