УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Microsoft офіційно презентувала свою нову операційну систему – Windows 11

24 червня 2021, 20:57

За словами компанії, це наймасштабніше оновлення системи за останні шість років, коли світ побачила "десятка".

Windows 11
Microsoft презентувала Windows 11 / The Verge

Компанія Microsoft провела офіційну презентацію нової операційної системи Windows 11. Цікаво, що за тиждень до заходу в Мережу просочилася попередня збірка ОС, яка залишила двояке враження у користувачів.

Чутки підтвердилисяоновитися до Windows 11 зможуть всі власники ліцензійних копій Windows 7, Windows 8.1 і Windows 10 безплатно. Перша попередня збірка Windows 11 вийде на початку наступного тижня, а реліз повноцінної версії відбудеться пізніше цієї осені.

Windows 11: що нового

Розробники осучаснили зовнішній вигляд ОС, переробили меню "Пуск" (в якому більше немає "живих" плиток) і нижню панель, зробили плавні анімації, оновили звукові оповіщення, іконки, шпалери та інші елементи, але багато залишили на своїх звичних місцях, тому переучуватися не доведеться.

Мабуть, найпомітніше нововведення – "Пуск", який переїхав разом з панеллю завдань в центр панелі завдань. Якщо є бажання, їх можна повернути в рідний лівий кут через настройки.

Виглядає меню зовсім інакше: без плиток і сіткою додатків, яку можна настроїти. Тут же є іконки для швидкого доступу до облікового запису, налаштувань і стандартних папок з документами, зображеннями і музикою.

Реклама

Поруч з "Пуском" з'явилася окрема смужка пошуку, яку раніше можна було побачити в Windows 10X. Тепер вона шукає не тільки файли всередині системи, але і інформацію в Інтернеті, відображаючи частину запитів у вигляді інтерактивних віджетів, наприклад, з погодою або зведенням по хворих COVID-19.

Серед іншого, ОС отримала окрему панель віджетів, яка викликається з панелі завдань. З її допомогою можна швидко отримувати інформацію про погоду, новини, результати спортивних змагань та багато іншого.

false
Windows 11 / The Verge

Підтримка Android-додатків

У Windows 11 з'явиться підтримка Android-додатків – вони будуть доступні безпосередньо з оновленого магазину Microsoft Store, доступ до якого користувачі будуть отримувати з OC. Додатки в Windows 11 можна буде закріпити на панелі завдань.

Нова можливість – це очевидна відповідь на успіхи Apple в області запуску додатків iOS на пристроях під управлінням macOS.

false
Windows 11 / The Verge

Для геймерів

Windows 11 буде підтримувати функцію Auto-HDR, яка автоматично буде переводити ігри в режим HDR за аналогією з Xbox. Буде підтримуватися в "тисячах ігор".

Також самі ігри повинні почати працювати швидше завдяки технології DirectStorage API, що завантажує контент у відеокарту в обхід процесора. Також в додатку Xbox в новій ОС буде інтегрований сервіс підписки Game Pass і xCloud для "хмарного" геймінгу.

false
Windows 11 / The Verge

І ще багато інших змін:

  • Нові шпалери – 29 зображень вже можна завантажити;
  • У Windows 11 користувачі зможуть створювати і персоналізувати відразу кілька робочих столів – наприклад, окремий для ігор, роботи та освіти;
  • Оновлення для ОС стали на 40% менше в порівнянні з Windows 10, тепер вони будуть встановлюватися у фоновому режимі;
  • Функція Microsoft Teams інтегрована безпосередньо в Windows 11 – вона доступна з панелі завдань. При натисканні на іконку програми відкривається невелике вікно, в якому можна швидко зателефонувати потрібного контакту;
  • У браузері Edge з'явилася опція, що дозволяє перемикатися між горизонтальним і вертикальним положенням вкладок;
  • Microsoft виконала редизайн Microsoft Store. Тепер в ньому не тільки додатки та ігри, але і фільми з серіалами.

Системні вимоги Windows 11

Windows 11 буде працювати тільки на 64-бітних системах. Мінімальні системні вимоги: 4 ГБ ОЗУ і відеокарта з підтримкою DirectX 12.

Windows
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Лікар назвала підступну небезпеку малиниЛікар назвала підступну небезпеку малини Що можна і не можна їсти в спеку: меню і легкі рецептиЩо можна і не можна їсти в спеку: меню і легкі рецепти Названо несподівану небезпеку бананівНазвано несподівану небезпеку бананів Чому не можна роздавати свій одяг та взуття направо та наліво задармаЧому не можна роздавати свій одяг та взуття направо та наліво задарма Атакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечноюАтакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечною

Останні новини

09:52

"Сірий кардинал": Зеленський зізнався, чому все життя прожив зі своєю дружиною Оленою

09:36

Гороскоп на 25 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку: провальні покупки та зустріч з новим коханням Відео

09:16

У Києві на станції метро Майдан Незалежності чоловік упав на колії

09:07

У США впав житловий 12-поверховий будинок: є жертви, 99 людей зникли Фото

09:07

Потужний град та "привіт" від Зевса: Херсон "пошарпали" стихії Відео

Реклама
08:50

Путін загострив градус боротьби з НАТО до межі Погляд

08:22

Коронавірус в Україні не здається: у МОЗ опублікували свіжу статистику Відео

08:20

Транзиту газу через Україну через СП-2 більше не буде: Ілларіонов пояснив, що очікує на Київ Відео

08:11

Нардепка роздяглася в прямому ефірі заради Добкіна Відео

08:04

Жорстоке вбивство і підпал у Білогородці: що відомо про підозрюваного Відео

07:50

Поразка ЄС на перемовинах з Путіним: дипломат оголосив про небезпеку планів Меркель Відео

07:20

Членство в НАТО, переслідування Порошенка і другий термін: Зеленський дав велике інтерв'ю Відео

07:05

Анна Седокова без ліфчика похвалилася пікантним селфі на публіці

06:45

Курс на 28: скільки коштуватиме долар і що на нього впливатиме

06:30

Місячний календар стрижок на липень 2021: фартові дні Відео

05:30

З Днем моряка – дивовижні привітання та листівки

04:59

Знайдено новий спосіб прискорити одужання від COVID-19-коментар вчених Відео

04:49

Фініш Мінського формату: Зеленський оголосив про нові перемовини щодо Донбасу з Путіним і Байденом Відео

04:23

Які люди сильніше за інших схильні до депресії - відповідь вчених Відео

04:21

Референдум і відмова від ОРДЛО: Зеленський оголосив про сценарій України щодо Донбасу Відео

Реклама
04:16

Угода Байдена і Путіна щодо України: Зеленський розкрив деталі саміту у Женеві

03:54

Зустріч Меркель і Зеленського: експерт оцінив, чи зможе Київ "вибити" компенсації за СП-2 Відео

03:03

Гороскоп на завтра 26 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: прорив в кар'єрі та остаточний розрив Відео

02:16

День митника - привітання та листівки з Днем митника веселі

01:28

Катя Осадча показала вагітний животик в облягаючм вечірній сукні

00:51

Росія хоче зірвати навчання Сі Бриз-2021 - експерт Відео

00:07

Українців закликали готуватися до четвертої хвилі коронавірусу через штам Дельта Відео

24 червня, четвер
23:50

Крим з Донбасом і питання СП-2: Зеленський назвав сценарій на перемовини з Байденом Відео

23:34

Потопи, бурі і спека: Україні передрекли нову аномальну небезпеку Відео

23:17

Швидкий літній обід за 20 хвилин: рецепти ідеального блюда Відео

23:00

Дієтолог назвала найкориснішу сіль для організму Відео

22:03

Зрив перемовин щодо Донбасу: Україна оголосила про небезпеку саміту ЄС за участю Путіна Відео

21:38

Піца з сюрпризом: у київському супермаркеті миша на прилавку налякала покупців Відео

21:11

"Возили полем як л*йно": син Жириновського з Держдуми вибухнув образою на адресу України

20:58

Атакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечною Відео

20:57

Microsoft офіційно презентувала свою нову операційну систему – Windows 11 Відео

20:25

Названо відмінності і користь червоних, зелених і жовтих яблук Відео

20:24

Небезпечне захоплення Сталіним: чому Росія котиться в Тартарари під гучні фанфари Погляд

20:15

Магазин Epic Games Store оновив щотижневу добірку безплатних ігор Відео

20:09

Інсайдери злили причину відмови Меган Маркл і принца Гаррі від титулів для дітей

Реклама
20:03

Як правильно дарувати гроші: дивовижні прикмети для достатку Відео

19:50

Україна указом Зеленського вдарила санкціями по оточенню Путіна Відео

19:42

Ківі Генпрокуратура вручила підозру за вушанку з серпом і молотом Відео

18:53

Крах Північного потоку-2: в Нафтогазі пояснили, як США можуть зупинити газопровід Відео

18:49

Колишня партнерка Винника отримала ключову роль на шоу Танці з зірками 2021 Відео

18:47

У Кривому Розі поліцейський побив затриманого до смерті: йому загрожує жорстоке покарання Відео

18:22

Лікар пояснив, як найкраще зберігати хліб вдома: ідеальний спосіб Відео

18:17

Півсотні банків і фінкомпаній: Зеленський продовжив санкції проти Росії Відео

17:58

Один з головних ексклюзивів PS4 скоро добереться до ПК – чутки

17:56

Дженніфер Еністон офіційно прокоментувала возз'єднання з Бредом Піттом

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти