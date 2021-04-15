В Instagram з'явиться нова можливість

В Instagram Facebook можна буде приховати лайки / Facebook

В Instagram почалося тестування нової функції, яка дозволяє власникам облікових записів вибирати, хочуть вони бачити кількість лайків під публікаціями чи ні. Пізніше аналогічний тест запустять і в Facebook.

Попри те, що число лайків перестане зображатися публічно, користувачі, як і раніше, зможуть відстежувати їх через аналітику, як і інші взаємодії зі своїм контентом.

Команда Instagram вже експериментувала з обов'язковим приховуванням лайками у 2019 році – над функцією перестали активно працювати, переключившись на інші важливі завдання, але до ідеї компанія повернулася після спілкування з експертами.

Відзначається, що на основі результатів першого тестування з невеликою групою представники сервісу отримали суперечливі відгуки – хтось без лайків став відчувати менше соціального тиску, а комусь захотілося їх повернути, тому на цей раз вирішили дати вибір.

Новий тестовий період допоможе компанії прийняти остаточне рішення щодо того, що робити в майбутньому з лічильником лайків.

Як виглядає приховування лайків / The Verge

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Нагадаємо, що минулого місяця українським користувачам Instagram стала доступна функція Instagram Shopping, яка дозволить вибирати товари прямо через публікації в соціальній мережі.

Тепер бізнес-акаунти зможуть відзначати товари на фото і в "історіях", а також вказувати інформацію про них, включаючи ціну, опис, розміри та інші дані. Користувачі можуть подивитися інформацію про товар, натиснувши на відповідну мітку – далі можна перейти на сайт продавця, додати товар в закладки або зробити покупку.