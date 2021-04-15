В Instagram появится новая возможность

В Instagram можно будет скрыть лайки / Facebook

В Instagram началось тестирование новой функции, которая позволяет владельцам аккаунтов выбирать, хотят они видеть количество лайков под публикациями или нет. Позже аналогичный тест запустят и в Facebook.

Несмотря на то, что число лайков перестанет отображаться публично, пользователи по-прежнему смогут отслеживать их через аналитику, как и другие взаимодействия со своим контентом.

Команда Instagram уже экспериментировала с обязательным скрытием лайками в 2019 году – над функцией перестали активно работать, переключившись на другие важные задачи, но к идее компания вернулась после общения с экспертами.

Отмечается, что на основе результатов первого тестирования с небольшой группой представители сервиса получили противоречивые отзывы – кто-то без лайков стал ощущать меньше социального давления, а кому-то захотелось их вернуть, поэтому на этот раз решили дать выбор.

Новый тестовый период поможет компании принять окончательное решение относительно того, что делать в будущем со счетчиком лайков.

Как выглядит скрытие лайков / The Verge

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Напомним, что в прошлом месяце украинским пользователям Instagram стала доступна функция Instagram Shopping, которая позволит выбирать товары прямо через публикации в социальной сети.

Теперь бизнес-аккаунты смогут отмечать товары на фото и в "историях", а также указывать информацию о них, включая цену, описание, размеры и прочие данные. Пользователи могут посмотреть информацию о товаре, нажав на соответствующую метку – далее можно перейти на сайт продавца, добавить товар в закладки или совершить покупку.