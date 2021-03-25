Больше никаких "цена в директ" – в Украине появился инстаграм-шоппинг

В Украине появился инстаграм-шоппинг / Униан

Спустя более чем два года после официального запуска функция Instagram Shopping, которая позволит выбирать товары прямо через публикации в социальной сети, добралась и до Украины.

Теперь бизнес-аккаунты смогут отмечать товары в публикациях и историях. Там же можно указывать стоимость, описание, размеры и прочие данные.

Пользователи могут посмотреть информацию о товаре, нажав на соответствующую метку – далее можно перейти на сайт продавца, добавить товар в закладки или совершить покупку. Отмечать продукты можно как на новых, так и на старых постах, но только те продукты, которые загружены в каталог привязанной Фейсбук-страницы.

Для настройки новой функции потребуется наличие платформы для управления продажами Commerce Manager. Как правило, проверка и одобрение аккаунта занимает от одного до нескольких дней. Ознакомиться с подробной инструкцией можно здесь.

Вместе с Shopping запустится функция "Магазины" – она позволяет создавать витрины товаров для показа в профиле в Instagram и Facebook. Представители соцсети рассказали, что новые инструменты будут внедрять постепенно. Сначала доступ к ним дадут небольшому количеству случайных бизнес-аккаунтов из Украины, а в ближайшие месяцы всем остальным.

Читайте такжеInstagram посягнет на лавры нашумевшей соцсети Clubhouse

Напомним, 1 марта Instagram запустила новую функцию Live Rooms ("Живые комнаты"), которая позволяет пользователям выходить в прямой видео эфир с участием до четырех человек. Ранее трансляцию можно было вести лишь вдвоём.

В будущем Instagram планирует интегрировать аудио- и видеокомнаты в режиме реального времени.