Оновлено рейтинг найпотужніших на найкращих Android-смартфонів з точки зору ціна-якість

Red Magic 6-найпотужніший смартфон / Nubia

Команда розробників популярного бенчмарка AnTuTu опублікувала списки найпродуктивніших флагманських і середніх Android-смартфонів за червень 2021 року.

Природно, результати тестів на продуктивність не відбивають того, як смартфон поводиться в реальності при повсякденному використанні. Однак ці результати можуть дати вам загальне уявлення про те, що відбувається зараз на ринку смартфонів.

У Топ-10 найпродуктивніших пристроїв перше місце зайняв геймерський Red Magic 6. Смартфон набрав 842 168 балів, що помітно більше, ніж у найближчих конкурентів. На другій позиції з 815 628 балами розмістився ROG Phone 5 від Asus. Модель IQOO 7, яка набрала 815 343 бали, замикає трійку лідерів.

Рейтинг найпотужніших Android-смартфонів червня / AnTuTu

На четвертій сходинці і нижче розташувалися:

Realme GT,

Xiaomi Mi 11 Ultra.

OnePlus 9 Pro.

Xiaomi Mi11,

Galaxy S21 Ultra 5G,

Xiaomi Mi11i,

Redmi K40 Pro.

Все ще незаперечним лідером середнього класу залишається Xiaomi Mi11 Lite 5g на базі процесора Snapdragon 780G. друге і третє місце розділили новачки в цьому рейтингу – Honor 50 Pro і Honor 50 відповідно. Цікаво, що в обох апаратах встановлений один і той же чипсет Snapdragon 778g, але оцінки у них трохи відрізняються.

На четвертому місці розмістився OPPO reno6 5g, оснащений MediaTek Dimensity 900. Далі за списком йдуть realme Q3 Pro (Snapdragon 768g), Redmi 10x 5g (Dimensity 820) і iQOO Z3 (Snapdragon 768g). Останні три місця зайняли HUAWEI nova 8 Pro, nova 8 і nova 7 – у всіх трьох встановлений Kirin 985.

Рейтинг найвигідніших Android-смартфонів червня / AnTuTu

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