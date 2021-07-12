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Обновлен рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов

12 июля 2021, 03:50

Рейтинг флагманов возглавил геймерский Red Magic 6, а среди "середнячков" лидером стал Xiaomi Mi 11 Lite.

Red Magic 6
Red Magic 6 - самый мощный смартфон / Nubia

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu опубликовал списки самых производительных флагманских и средних Android-смартфонов за июнь 2021 года.

Естественно, результаты тестов на производительность не отражают того, как смартфон ведёт себя в реальности при повседневном использовании. Однако эти результаты могут дать вам общее представление о том, что происходит сейчас на рынке смартфонов.

В топ-10 самых производительных устройств первое место занял геймерский Red Magic 6. Смартфон набрал 842 168 баллов, что заметно больше, чем у ближайших конкурентов. На второй позиции с 815 628 баллами разместился ROG Phone 5 от Asus. Модель IQOO 7, которая набрала 815 343 балла, замыкает тройку лидеров.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов июня / AnTuTu

На четвёртой строчке и ниже расположились:

  • Realme GT,
  • Xiaomi Mi 11 Ultra.
  • OnePlus 9 Pro.
  • Xiaomi Mi11,
  • Galaxy S21 Ultra 5G,
  • Xiaomi Mi11i,
  • Redmi K40 Pro.

Всё ещё неоспоримым лидером среднего класса остаётся Xiaomi Mi11 Lite 5G на базе процессора Snapdragon 780G. Второе и третье место разделили новички в этом рейтинге – Honor 50 Pro и Honor 50 соответственно. Интересно, что в обоих аппаратах установлен один и тот же чипсет Snapdragon 778G, но оценки у них немного отличаются.

На четвёртом месте разместился OPPO reno6 5G, оснащённый MediaTek Dimensity 900. Далее по списку идут realme Q3 Pro (Snapdragon 768G), Redmi 10X 5G (Dimensity 820) и iQOO Z3 (Snapdragon 768G). Последние три места заняли HUAWEI nova 8 Pro, nova 8 и nova 7 – во всех трёх установлен Kirin 985.

Рейтинг самых выгодных Android-смартфонов июня / AnTuTu

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