Составлен рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов

Примечательно, что по итогам мая в ТОП-10 вошли только смартфоны, построенные на базе процессора Snapdragon 888.
Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu обновила ежемесячный рейтинг самых производительных флагманов и смартфонов среднего сегмента.
Важно отметить, что недавно AnTuTu обновился до 9-й версии, вместе с чем немного поменялся алгоритм оценки устройств: появились дополнительные тесты центрального процессора, оперативной памяти и видеоподсистемы.
По состоянию на 31 мая самым мощным Android-смартфоном в базе AnTuTu оказался игровой флагман lack Shark 4 Pro со средним баллом 830 022 – устройство возглавляет рейтинг третий месяц подряд, отчасти благодаря накопителю. На втором месте с минимальным отрывом всего в 122 балла разместился Nubia Red Magic 6 Pro, а замыкает тройку лидеров OnePlus 9 Pro.
С четвёртого по десятое место в Топ-10 самых мощных смартфонов расположились:
- OPPO Find X3 Pro;
- vivo X60 Pro+;
- iQOO 7;
- OnePlus 9;
- ASUS ROG Phone 5;
- realme GT;
- Xiaomi Mi11 Ultra.
Вдобавок специалисты представили топ наиболее выгодных смартфонов с точки зрения соотношения цены и производительности. Лидировавший ещё с 2020-го Redmi 10X 5G наконец-то сложил свои полномочия – теперь на вершину встал Xiaomi Mi 11 Lite с процессором Snapdragon 780G. Замыкает тройку лидеров iQOO Z3 на базе Snapdragon 768G. У него 446 010 баллов.
За тройкой лидеров традиционно следует ряд устройств от Huawei на чипах Kirin 985 и Kirin 820:
- Nova 8 Pro;
- Nova 8;
- Honor 30;
- Honor X10;
- Redmi Note 9 Pro 5G;
- OPPO Reno 5 5G;
- Redmi Note 9 5G.
Ранее Google устроила "генеральную уборку" в магазине приложений на Android. Отныне компания требует от разработчиков быть максимально прозрачными с пользователями.
По новым требованиям нельзя использовать кликбейт, превосходные формы и эмодзи в названиях, делать описания, которые не соответствует действительности, а также копировать или имитировать названия других популярных приложений. Те софтмейкеры, которые не будут им следовать, потеряют возможность попадать на главную страницу Google Play и в разделы рекомендаций.