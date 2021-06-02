Составлен рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов

Black Shark 4 Pro - самый мощный смартфон / Xiaomi

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu обновила ежемесячный рейтинг самых производительных флагманов и смартфонов среднего сегмента.

Важно отметить, что недавно AnTuTu обновился до 9-й версии, вместе с чем немного поменялся алгоритм оценки устройств: появились дополнительные тесты центрального процессора, оперативной памяти и видеоподсистемы.

По состоянию на 31 мая самым мощным Android-смартфоном в базе AnTuTu оказался игровой флагман lack Shark 4 Pro со средним баллом 830 022 – устройство возглавляет рейтинг третий месяц подряд, отчасти благодаря накопителю. На втором месте с минимальным отрывом всего в 122 балла разместился Nubia Red Magic 6 Pro, а замыкает тройку лидеров OnePlus 9 Pro.

С четвёртого по десятое место в Топ-10 самых мощных смартфонов расположились:

OPPO Find X3 Pro;

vivo X60 Pro+;

iQOO 7;

OnePlus 9;

ASUS ROG Phone 5;

realme GT;

Xiaomi Mi11 Ultra.

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов мая / AnTuTu

Вдобавок специалисты представили топ наиболее выгодных смартфонов с точки зрения соотношения цены и производительности. Лидировавший ещё с 2020-го Redmi 10X 5G наконец-то сложил свои полномочия – теперь на вершину встал Xiaomi Mi 11 Lite с процессором Snapdragon 780G. Замыкает тройку лидеров iQOO Z3 на базе Snapdragon 768G. У него 446 010 баллов.

За тройкой лидеров традиционно следует ряд устройств от Huawei на чипах Kirin 985 и Kirin 820:

Nova 8 Pro;

Nova 8;

Honor 30;

Honor X10;

Redmi Note 9 Pro 5G;

OPPO Reno 5 5G;

Redmi Note 9 5G.

Рейтинг самых выгодных Android-смартфонов мая / AnTuTu

Ранее Google устроила "генеральную уборку" в магазине приложений на Android. Отныне компания требует от разработчиков быть максимально прозрачными с пользователями.

По новым требованиям нельзя использовать кликбейт, превосходные формы и эмодзи в названиях, делать описания, которые не соответствует действительности, а также копировать или имитировать названия других популярных приложений. Те софтмейкеры, которые не будут им следовать, потеряют возможность попадать на главную страницу Google Play и в разделы рекомендаций.