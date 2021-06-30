Складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold3 показали з усіх боків

Підбірка офіційних рендерів Samsung Galaxy Z Fold 3 / RTE

Поки маркетологи Samsung з головою в роботі над рекламою ще не анонсованих флагманів з гнучкими екранами – Galaxy Z Flip3 і Galaxy Z Fold3, – портал 91Mobiles поділився офіційними рендерами гнучкого смартфона в трьох кольорах.

Як і передбачалося, очікувати революційних змін у порівнянні з попередником не варто. Від торішнього Galaxy Z Fold2 новий Galaxy Z Fold3 відрізняється переважно тільки оформленням блоку тильної камери.

З чуток, смартфон буде оснащений 7,55-дюймовим основним дисплеєм і 6,23-дюймовим зовнішнім. Очікується підтримка стилуса S-Pen і можливість підключення 5G. Зовнішній екран Galaxy Z Fold3 захищений загартованим склом Gorilla Glass Victus, а внутрішній посилений спеціальним захисним шаром, аби стилус не залишав подряпин.

Фронтальних модулів буде два – один розташується в отворі зовнішнього дисплея, а другий – під основним екраном. На правій стороні пристрою знаходиться сканер відбитків пальців і гойдалка регулювання гучності. Що стосується технічних характеристик, то тут поки ніякої конкретної інформації немає, але очікується, що в основу Fold 3 ляже процесор Qualcomm Snapdragon 888,

За попередньою інформацією, презентація новинок (+ Galaxy Z Flip3) відбудеться на заході Galaxy Unpacked, який відбудеться в серпні.

Там же презентують і перші смарт-годинники Samsung на новій платформі One UI Watch. У лінійку увійдуть спортивні Galaxy Watch4 Active (оновлення Galaxy Watch Active2 2019 року) у двох розмірах (40 і 44 мм) і класичні Galaxy Watch4 з обертовим безелем – прямий спадкоємець торішніх Galaxy Watch3.