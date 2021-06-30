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Складной Samsung Galaxy Z Fold3 красуется на рендерах со всех сторон

30 июня 2021, 19:15

Аппарат со встроенной под экран фронтальной камерой должны представить в августе вместе с Galaxy Z Flip 3.

Samsung
Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 / RTE

Пока маркетологи Samsung с головой в работе над рекламой пока не представленных флагманов с гибкими экранами – Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3, – портал 91Mobiles поделился официальными рендерами гибкого смартфона в трёх цветах.

Как и предполагалось, ожидать революционных изменений в сравнении с предшественником не стоит. От прошлогоднего Galaxy Z Fold2 новый Galaxy Z Fold3 отличается в основном только оформлением блока тыльной камеры.

По слухам, смартфон будет оснащён 7,55-дюймовым основным дисплеем и 6,23-дюймовым внешним. Ожидается поддержка стилуса S-Pen и возможность подключения 5G. Наружный экран Galaxy Z Fold3 защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus, а внутренний усилен специальным защитным слоем, чтобы стилус не оставлял царапин.

Фронтальных модуля будет два – один расположится в отверстии внешнего дисплея, а второй – под основным экраном. На правой стороне устройства находится сканер отпечатков пальцев и качелька регулировки громкости. Что касается технических характеристик, то здесь пока никакой конкретной информации нет, но ожидается, что в основу Fold 3 ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 888,

  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles
  • Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3
    Подборка официальных рендеров Samsung Galaxy Z Fold 3 91Mobiles

По предварительной информации, презентация новинок (+ Galaxy Z Flip3) состоится на мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится в августе.

Там же представят и первые смарт-часы Samsung на новой платформе One UI Watch. В линейку войдут спортивные Galaxy Watch4 Active (обновление Galaxy Watch Active2 2019 года) в двух размерах (40 и 44 мм) и классические Galaxy Watch4 с вращающимся безелем – прямой наследник прошлогодних Galaxy Watch3.

смартфоны Samsung
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