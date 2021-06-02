Складено рейтинг найпотужніших та найвигідніших Android-смартфонів

Показово, що за підсумками травня в ТОП-10 увійшли тільки смартфони, побудовані на базі процесора Snapdragon 888.
Команда розробників популярного бенчмарка AnTuTu оновила щомісячний рейтинг найпродуктивніших флагманів і смартфонів середнього сегмента.
Варто зауважити, що нещодавно AnTuTu оновився до 9-ї версії, разом з чим трохи змінився алгоритм оцінки пристроїв: з'явилися додаткові тести центрального процесора, оперативної пам'яті і відеопідсистеми.
Станом на 31 травня найпотужнішим Android-смартфоном в базі AnTuTu виявився ігровий флагман lack Shark 4 Pro із середнім балом 830 022 – пристрій очолює рейтинг третій місяць поспіль, почасти завдяки накопичувачу. На другому місці з мінімальним відривом всього в 122 бали розмістився Nubia Red Magic 6 Pro, а замикає трійку лідерів OnePlus 9 Pro.
З четвертого по десяте місце в Топ-10 найпотужніших смартфонів розташувалися:
- OPPO Find X3 Pro;
- vivo X60 Pro+;
- iQOO 7;
- OnePlus 9;
- ASUS ROG Phone 5;
- realme GT;
- Xiaomi Mi11 Ultra.
До того ж фахівці опублікували топ найвигідніших смартфонів з точки зору співвідношення ціни і продуктивності. Лідер останніх місяців Redmi 10X 5G нарешті склав свої повноваження – тепер на вершину встав Xiaomi Mi 11 Lite з процесором Snapdragon 780G. Замикає трійку лідерів iQOO Z3 на базі Snapdragon 768G. У нього 446 010 балів.
За трійкою лідерів традиційно слідує ряд пристроїв від Huawei на чіпах Kirin 985 і Kirin 820:
- Nova 8 Pro;
- Nova 8;
- Honor 30;
- Honor X10;
- Redmi Note 9 Pro 5G;
- OPPO Reno 5 5G;
- Redmi Note 9 5G.
Раніше Google влаштувала "генеральне прибирання" в магазині додатків на Android. Відтепер компанія вимагає від розробників бути максимально прозорими з користувачами.
За новими вимогами не можна використовувати клікбейт, чудові форми і емодзі в назвах, робити описи, які не відповідає дійсності, а також копіювати або імітувати назви інших популярних додатків. Ті софтмейкери, які не будуть їм слідувати, втратять можливість потрапляти на головну сторінку Google Play і в розділи рекомендацій.