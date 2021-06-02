Складено рейтинг найпотужніших та найвигідніших Android-смартфонів

Black Shark 4 Pro - найпотужніший смартфон / Xiaomi

Команда розробників популярного бенчмарка AnTuTu оновила щомісячний рейтинг найпродуктивніших флагманів і смартфонів середнього сегмента.

Варто зауважити, що нещодавно AnTuTu оновився до 9-ї версії, разом з чим трохи змінився алгоритм оцінки пристроїв: з'явилися додаткові тести центрального процесора, оперативної пам'яті і відеопідсистеми.

Станом на 31 травня найпотужнішим Android-смартфоном в базі AnTuTu виявився ігровий флагман lack Shark 4 Pro із середнім балом 830 022 – пристрій очолює рейтинг третій місяць поспіль, почасти завдяки накопичувачу. На другому місці з мінімальним відривом всього в 122 бали розмістився Nubia Red Magic 6 Pro, а замикає трійку лідерів OnePlus 9 Pro.

З четвертого по десяте місце в Топ-10 найпотужніших смартфонів розташувалися:

OPPO Find X3 Pro;

vivo X60 Pro+;

iQOO 7;

OnePlus 9;

ASUS ROG Phone 5;

realme GT;

Xiaomi Mi11 Ultra.

Рейтинг найпотужніших Android-смартфонів травня / AnTuTu

До того ж фахівці опублікували топ найвигідніших смартфонів з точки зору співвідношення ціни і продуктивності. Лідер останніх місяців Redmi 10X 5G нарешті склав свої повноваження – тепер на вершину встав Xiaomi Mi 11 Lite з процесором Snapdragon 780G. Замикає трійку лідерів iQOO Z3 на базі Snapdragon 768G. У нього 446 010 балів.

За трійкою лідерів традиційно слідує ряд пристроїв від Huawei на чіпах Kirin 985 і Kirin 820:

Nova 8 Pro;

Nova 8;

Honor 30;

Honor X10;

Redmi Note 9 Pro 5G;

OPPO Reno 5 5G;

Redmi Note 9 5G.

Рейтинг найвигідніших Android-смартфонів травня / AnTuTu

Раніше Google влаштувала "генеральне прибирання" в магазині додатків на Android. Відтепер компанія вимагає від розробників бути максимально прозорими з користувачами.

За новими вимогами не можна використовувати клікбейт, чудові форми і емодзі в назвах, робити описи, які не відповідає дійсності, а також копіювати або імітувати назви інших популярних додатків. Ті софтмейкери, які не будуть їм слідувати, втратять можливість потрапляти на головну сторінку Google Play і в розділи рекомендацій.