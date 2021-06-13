Square Enix анонсувала нову Final Fantasy в дусі Dark Souls

Анонсовао нову Final Fantasy / Square Enix

Компанія Square Enix під кінець своєї презентації на цифровий E3 2021 анонсувала новітню частину дуже популярної серії Final Fantasy. Також був опублікований тривалий трейлер з нарізкою кат-сцен і ігрового процесу.

Інформація інсайдерів виявилося вірною: розробкою Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin займається студія Team Ninja, відома за Ninja Gaiden і Nioh, а дія розгортається у світі найпершою Final Fantasy.

Втім, попри очевидну схожість і навіть деякий перетин геймплея з серією Dark Souls, представляти він буде з себе не чисте наслідування ігрового процесу творінь Хідетакі Міядзакі, а буде якимось переосмисленням жанру, який зробить його більш доступним для широкої аудиторії.

Зараз розробка знаходиться ще на ранньому етапі, проте 24 червня вийде пробна версія гри – так команда хоче зібрати більше відгуків, які допоможуть при формуванні проєкту. Реліз повної версії відбудеться у 2022 році на всіх основних платформах.

Трейлер Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin