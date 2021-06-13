Square Enix анонсировала новую Final Fantasy в духе Dark Souls

Анонсирована новая Final Fantasy / Square Enix

Компания Square Enix под конец своей презентации на цифровой E3 2021 анонсировала новейшую часть очень популярной серии Final Fantasy. Также был опубликован продолжительный трейлер с нарезкой кат-сцен и игрового процесса.

Информация инсайдеров оказалось верной: разработкой Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin занимается студия Team Ninja, известная по Ninja Gaiden и Nioh, а действие разворачивается в мире самой первой Final Fantasy.

Впрочем, несмотря на схожесть и даже некоторое пересечение геймплея с серией Dark Souls, представлять он будет из себя не чистое подражание игровому процессу творений Хидетаки Миядзаки, а будет неким переосмыслением жанра, который сделает его более доступным для широкой аудитории.

Сейчас разработка находится ещё на раннем этапе, однако 24 июня выйдет пробная версия игры – так команда хочет собрать побольше отзывов, которые помогут при формировании проекта. Релиз полной версии состоится в 2022 году на всех основных платформах.

Трейлер Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin