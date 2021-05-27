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Источник рассекретил новую игру в серии Final Fantasy – она будет эксклюзивом PS5

27 мая 2021, 18:58

Действие развернётся в мире первой FF, а по геймлею игра будет напоминать Миядзаковские Souls-игры

Кадр из Final Fantasy 7 Remake
Кадр из Final Fantasy 7 Remake / Square Enix

Май на исходе, а за ним лето, июнь – а в нём и E3 2021 – одна из крупнейших мировых выставок видеоигр и что самое главное – трибуна для анонсов ожидаемых и секретных новинок. Как и полагается, в преддверии E3 из разных ресурсов начинают потихоньку сочиться слухи и инсайды о том, что на этой выставке представят.

Все конечно же уже сгорают от нетерпения по новостям об Elden Ring, однако портал Fanbyte выдал другой любопытный инсайд. На грядущей E3 Square Enix представят новый спин-офф в серии Final Fantasy, который станет эксклюзивом PlayStation.

Игра носит название Final Fantasy Origin и работает над ней студия Team Ninja, известная, к примеру по дилогии Nioh. В конце 2008 года Team Ninja выпустили игру Dissidia Final Fantasy для консоли PSP, стало быть, опыт работы с этой вселенной у них есть. При этом, источник отмечает, что хоть это и будет souls-like, но всё же представлять он будет из себя не чистое подражание игровому процессу творений Хидетаки Миядзаки, а будет неким переосмыслением жанра, который сделает его более доступным для широкой аудитории.

Сейчас разработка находится ещё на раннем этапе, однако летом выйдет специальная альфа – так команда хочет собрать побольше отзывов, которые помогут при формировании проекта. Что примечательно – по сеттингу игра будет отображать события оригинальной Final Fantasy 1987 года, которая выходила на 8-битной консоли NES (нашему геймеру она более известна по своему клону – Dendy). Что ж, подождём – увидим.

Ранее стало известно, что Konami, Microsoft, Nintendo, Capcom и другие компании также примут участие в выставке E3 2021. Ивент пройдёт с 12 по 15 июня в онлайн-формате.

Из ожидаемых анонсов – возвращение легендарной серии хорроров Silent Hill и ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid.

E3 2021
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