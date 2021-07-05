Уникайте їх за всяку ціну: у смартфонах з Android знайшли додатки, які крадуть паролі

Android / Reuters

Експерти з компанії Dr. Web виявили в офіційному магазині Google Play дев'ять шкідливих додатків, які крали логіни і паролі користувачів Facebook.

Ці програми видавали себе за цілком звичайні редактори зображень, гороскопи, фітнес-програми та оптимізатори системи, були повністю функціональні, що повинно було послабити пильність потенційних жертв, і були встановлені більше ніж 6 млн разів, говориться в дослідженні.

При цьому, для доступу до всіх функцій додатків і для відключення реклами всередині них користувачам пропонувалося увійти у свій обліковий запис Facebook. Для цього потрібно було ввести логін і пароль у відповідні поля – і добре, якщо ці паролі більше ні до чого не підходять.

Якщо вони були на смартфоні, варто поміняти паролі:

PIP Photo - понад 5,8 млн завантажень

Processing Photo - понад 500 000 завантажень

Rubbish Cleaner - понад 100 000 завантажень

Inwell Fitness- понад 100 000 завантажень

Horoscope Daily - понад 100 000 завантажень

App Lock Keep - понад 50 000 завантажень

Lockit Master - понад 5000 завантажень

Horoscope Pi - 1000 завантажень

App Lock Manager - 10 завантажень

Аналіз шкідливих програм показав, що вони були налаштовані для крадіжки логінів і паролів облікових записів Facebook. Однак зловмисники могли легко змінити ці налаштування і використовувати ці шкідливі програми для крадіжки даних користувачів інших сервісів

На цей момент зазначені додатки вже видалені з магазину Google.

Раніше на Android вийшла мобільна рольова гра за мотивами "Відьмака" – це рольова карткова гра для одного гравця в знаменитому ігровому і книжковому всесвіті. Користувачі хвалять гру за геймплейні механіки і візуальну складову.