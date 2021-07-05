Избегайте их любой ценой: найдены ворующие пароли приложения на Android

Android / Reuters

Эксперты из компании Dr. Web обнаружили в официальном магазине Google Play девять вредоносных приложений, которые крали логины и пароли пользователей Facebook.

Эти программы выдавали себя за вполне обычные редакторы изображений, гороскопы, фитнес-программы и оптимизаторы системы, были полностью функциональны, что должно было ослабить бдительность потенциальных жертв, и были установлены более 6 млн раз, говорят исследователи.

При этом, для доступа ко всем функциям приложений и для отключения рекламы внутри них пользователям предлагалось войти в свою учётную запись Facebook. Для этого нужно было ввести логин и пароль в соответствующие поля – и хорошо, если эти пароли больше ни к чему не подходят.

Если они были на смартфоне, стоит поменять пароли:

PIP Photo — более 5,8 млн скачиваний

Processing Photo — более 500 000 скачиваний

Rubbish Cleaner — более 100 000 скачиваний

Inwell Fitness — более 100 000 скачиваний

Horoscope Daily — более 100 000 скачиваний

App Lock Keep — более 50 000 скачиваний

Lockit Master — более 5000 скачиваний

Horoscope Pi — 1000 скачиваний

App Lock Manager — 10 скачиваний

Анализ вредоносных программ показал, что они были настроены для кражи логинов и паролей учётных записей Facebook. Однако злоумышленники могли легко изменить эти настройки и использовать эти вредоносные приложения для кражи данных пользователей других сервисов

На данный момент указанные приложения уже удалены из магазина Google.

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