Избегайте их любой ценой: найдены ворующие пароли приложения на Android

Программы выдавали себя за вполне обычные редакторы изображений, гороскопы, фитнес-программы и оптимизаторы системы, а скачали их более 6 млн раз.
Эксперты из компании Dr. Web обнаружили в официальном магазине Google Play девять вредоносных приложений, которые крали логины и пароли пользователей Facebook.
Эти программы выдавали себя за вполне обычные редакторы изображений, гороскопы, фитнес-программы и оптимизаторы системы, были полностью функциональны, что должно было ослабить бдительность потенциальных жертв, и были установлены более 6 млн раз, говорят исследователи.
При этом, для доступа ко всем функциям приложений и для отключения рекламы внутри них пользователям предлагалось войти в свою учётную запись Facebook. Для этого нужно было ввести логин и пароль в соответствующие поля – и хорошо, если эти пароли больше ни к чему не подходят.
Если они были на смартфоне, стоит поменять пароли:
- PIP Photo — более 5,8 млн скачиваний
- Processing Photo — более 500 000 скачиваний
- Rubbish Cleaner — более 100 000 скачиваний
- Inwell Fitness — более 100 000 скачиваний
- Horoscope Daily — более 100 000 скачиваний
- App Lock Keep — более 50 000 скачиваний
- Lockit Master — более 5000 скачиваний
- Horoscope Pi — 1000 скачиваний
- App Lock Manager — 10 скачиваний
Анализ вредоносных программ показал, что они были настроены для кражи логинов и паролей учётных записей Facebook. Однако злоумышленники могли легко изменить эти настройки и использовать эти вредоносные приложения для кражи данных пользователей других сервисов
На данный момент указанные приложения уже удалены из магазина Google.
Ранее на Android вышла мобильная ролевая игра по "Ведьмаку" – это ролевая карточная игра для одного игрока в знаменитой игровой и книжной вселенной. Поигравшие хвалят игру за геймплейные механики и визуальную составляющую.