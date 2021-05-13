Ubisoft розкрила релізне вікно очікуваної геймерами гри Far Cry 6

Far Cry 6 вийде не пізніше вересня 2021 року / Ubisoft

Компанія Ubisoft поспішає заспокоїти всіх, кому не подобається затишшя навколо довгоочікуваного блокбастера Far Cry 6: гру як і раніше планується випустити до кінця вересня 2021 року.

Це вже набагато більш точний прогноз, ніж обіцяний раніше вихід "в цьому фінансовому році". Спочатку реліз Far Cry 6 взагалі був запланований на 18 лютого 2021 року, але восени 2020 р., посилаючись на збиток, нанесений пандемією COVID-19, Ubi відклала її на невизначений термін

У опублікованому днями фінансовому звіті Ubisoft за 2020 рік говориться, що шутер вийде в поточному фінансовому році, який закінчиться 31 березня 2022 року. Під час відповідей на запитання акціонерів Ubisoft уточнила, що гра надійде в продаж першій половині 2021-2022 фінансового року, тобто не пізніше 30 вересня 2021 року, повідомляє GameSpot.

Не виключено, що нову інформацію видавництво представить під час майбутнього Ubisoft Forward – він пройде 12 червня в рамках E3 2021. За словами компанії, на ньому будуть представлені новинки від команд розробників з усього світу.

Події Far Cry 6 відбуваються на одному з Карибських островів, а в центрі сюжету – відносини диктатора (його "зіграє" популярний актор Джанкарло Еспозіто) і його сина-тінейджера. Ubisoft обіцяють нам "найбільшу пісочницю в історії серії Far Cry", "застиглий у часі тропічний рай" і т.д. У грі буде доступний офлайновий сингл-режим, а також онлайн-мультиплеер на два гравці.

Трейлер Far Cry 6

Раніше ми зібрали велику замітку, в якій розповіли про головні ігрові новинки травня. Минулого тижня, 7 травня, відбувся реліз найочікуванішого проєкту сезону, якщо не року взагалі: Resident Evil Village.

У цю п'ятницю, 14 травня, очікується прем'єра головного ремастера року – Mass Effect: Legendary Edition, а ще через пару днів відбудеться реліз масштабного доповнення для космосіма Elite Dangerous: