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Ubisoft раскрыла релизное окно ожидаемой геймерами игры Far Cry 6

13 мая 2021, 19:26

Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

Far Cry 6
Far Cry 6 выйдет не позднее сентября 2021 года / Ubisoft

Компания Ubisoft спешит успокоить всех, кому не нравится затишье вокруг горячо ожидаемого блокбастера Far Cry 6: игру по-прежнему планируется выпустить до конца сентября 2021 года.

Это уже гораздо более точный прогноз, чем обещанный раньше выход "в этом финансовом году". Изначально релиз Far Cry 6 вообще был запланирован на 18 февраля 2021 года, но осенью 2020 г., ссылаясь на ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, Ubi отложила её на неопределенный срок

В представленном на днях финансовом отчете Ubisoft за 2020 год говорится, что шутер выйдет в текущем финансовом году, который закончится 31 марта 2022 года. Во время ответов на вопросы акционеров Ubisoft уточнила, что игра поступит в продажу первой половине 2021-2022 финансового года, то есть не позднее 30 сентября 2021 года, сообщает GameSpot.

Не исключено, что новую информацию издательство представит во время грядущего Ubisoft Forward – он пройдёт 12 июня в рамках E3 2021. По словам компании, на нем будут представлены новинки от команд разработчиков со всего мира.

События Far Cry 6 происходят на одном из Карибских островов, а в центре сюжета – отношения диктатора (его "сыграет" популярный актер Джанкарло Эспозито) и его сына-тинейджера. Ubisoft обещают нам "крупнейшую песочницу в истории серии Far Cry", "застывший во времени тропический рай" и т.д. В игре будет доступен оффлайновый сингл-режим, а также онлайн-мультиплеер на два игрока.

Трейлер Far Cry 6

Ранее мы собрали большую заметку, в которой рассказали о главных игровых новинках мая. На прошлой неделе, 7 мая, состоялся релиз самого ожидаемого проекта сезона, если не года вообще: Resident Evil Village.

В эту пятницу, 14 мая, ожидается премьера главного ремастера года – Mass Effect: Legendary Edition, а еще через пару дней состоится релиз масштабного дополнения для космосима Elite Dangerous:

Far Cry
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