Вже чули про Poparazzi? Нова соцмережа, яка привернула загальну увагу

Нова соціальна мережа Poparazzi. / TTYL

Ще один номінант на звання хайпового сервісу 2021 року – додаток Poparazzi, яке очолило американський App Store в перший же день після запуску. Розповідаємо, що таке цей ваш "Попарацці" в нашому матеріалі.

Головна фішка конкурента Instagram – в повній відмові від самозамилування: користувачі повинні викладати фотографії кого завгодно (наприклад друзів), окрім себе. Людину на знімку потрібно відзначити.

Чому додаток раптом стало популярним

Все через TikTok. Перше відео в офіційному акаунті Poparazzi вийшло 3 лютого 2021 року, а через пару днів вже почали з'являтися бета-тестери.

А далі по накатаній: спочатку 10 тисяч тестерів, потім більше і більше. До моменту офіційного запуску Poparazzi отримало 500 тисяч заявок на передустановку. Весь цей час сервіс продовжував просуватися в TikTok: команда знімала відеоролики в стилі соцмережі, порівнювала Poparazzi з Instagram і робила акцент на "здоровій" атмосфері.

Хто придумав додаток

Додаток розробила компанія TTYL з Лос-Анджелеса. Її засновники – Алекс і Остін Ма. Хлопці зі списку американського Forbes 30 under 30. Серед їхніх додатків – аудіосоцмережа TTYL, додаток для відправки відеотекстів Typo та інші соцмережі. Інвестори вже готові оцінити їх новий проєкт в 135 млн доларів.

Ще раз, як все це працює

Назва говорить сама за себе, користувачі повинні фотографувати тільки інших людей – бути "папараці" для своїх друзів і знайомих. Простіше кажучи, замість своїх фото (або серії знімків у форматі GIF), там публікують знімки інших людей.

Як пояснюють автори проєкту, така концепція повинна "сприяти обміну реальними фотографіями між друзями" і "зробити соціальні мережі менш егоцентричними і більш орієнтованими на близьких людей".

У додатку не можна редагувати, обрізати і застосовувати фільтри до знімків перед публікацією. Також заборонено залишати коментарі – реагувати можна за допомогою емодзі. Користувачі не бачать кількість підписників один одного, але бачать кількість переглядів "попів" (pop) – фотографій, на які потрапила людина. А знімати на фронтальну камеру і зовсім не можна.

Poparazzi / TechCrunch

Ще один важливий момент – публікувати фотографії в профілі можуть тільки ті автори, на яких підписаний користувач. Будь-яку фотографію, зроблену іншою людиною, можна видалити зі свого облікового запису. Чи збережеться фотографія в профілі автора фотографії – не уточнюється.

Додаток активно намагається "завіруситися": якщо ви опублікували чиюсь фотографію, Poparazzi відправляє йому повідомлення про те, що його фотографія була опублікована. Мовляв, ось, твоє фото опубліковано, реєструйся швидше. Також на відміну від інших соцмереж Poparazzi не намагається "затягнути" користувача – передбачається, що зробивши знімок, він продовжить жити повним життям в реальному світі.

Майбутнє соціальних мереж – за багатокористувацькою складовою

Про те, чи шкідливі соціальні мережі для нашого здоров'я, йде багато суперечок. Тут можна сперечатися до посиніння, поки ви не розділите соціальну поведінку на два типи:

Активна взаємодія – створення, обмін повідомленнями та коментування, яке дійсно може допомогти вам відчути себе ближче до навколишніх вас людей;

Але є ще нескінченний пасивний зомбі-скролінг – це те, що змушує людей відчувати себе ізольованими і викликає спіраль заздрості, коли ви порівнюєте свої найгірші моменти з яскравими моментами життя інших людей.

Всі ми легко здатні відчути різницю. Найронизливіші засновники споживчих стартапів створюють продукти, які ведуть користувачів до більш здорової взаємодії, яку колись обіцяли соціальні мережі. Ці програми не завжди виявляються успішними, але вони надихають нас думати за межі типових "лайків і коментів".

Наприклад:

Squad: дозволяє ділитися з друзями екраном смартфона;

Houseparty: об'єднує групові відео дзвінки з іграми та вікторинами;

Dispo: Polaroid на мінімалках;

Clubhouse: найкраще місце для того, щоб зрозуміти, як влаштований медіабізнес.

І Poparazzi – це хороший приклад соцмережі зі "здоровою" атмосферою, в якій відсутній змагальний момент, де головна мета – розважатися і веселитися.

Завантажити Poparazzi

Поки Poparazzi доступно тільки на iOS, але незабаром вийде версія для Android.

Що таке Poparazzi? Черговий хайп, який усіма забудеться через місяць, як це стало з Clubhouse, або щось дійсно довготривале? Покаже лише час. До речі, про схожу соціальну мережу ми вже розповідали. В Dispo фотографії з'являються через добу, їх не можна переглядати і редагувати: