УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Вже чули про Poparazzi? Нова соцмережа, яка привернула загальну увагу

28 травня 2021, 16:00

Poparazzi тримається всього на одній ідеї – замість своїх фото, там публікують знімки друзів.

false
Нова соціальна мережа Poparazzi. / TTYL

Ще один номінант на звання хайпового сервісу 2021 року – додаток Poparazzi, яке очолило американський App Store в перший же день після запуску. Розповідаємо, що таке цей ваш "Попарацці" в нашому матеріалі.

Головна фішка конкурента Instagram – в повній відмові від самозамилування: користувачі повинні викладати фотографії кого завгодно (наприклад друзів), окрім себе. Людину на знімку потрібно відзначити.

Чому додаток раптом стало популярним

Все через TikTok. Перше відео в офіційному акаунті Poparazzi вийшло 3 лютого 2021 року, а через пару днів вже почали з'являтися бета-тестери.

А далі по накатаній: спочатку 10 тисяч тестерів, потім більше і більше. До моменту офіційного запуску Poparazzi отримало 500 тисяч заявок на передустановку. Весь цей час сервіс продовжував просуватися в TikTok: команда знімала відеоролики в стилі соцмережі, порівнювала Poparazzi з Instagram і робила акцент на "здоровій" атмосфері.

Хто придумав додаток

Додаток розробила компанія TTYL з Лос-Анджелеса. Її засновники – Алекс і Остін Ма. Хлопці зі списку американського Forbes 30 under 30. Серед їхніх додатків – аудіосоцмережа TTYL, додаток для відправки відеотекстів Typo та інші соцмережі. Інвестори вже готові оцінити їх новий проєкт в 135 млн доларів.

Ще раз, як все це працює

Назва говорить сама за себе, користувачі повинні фотографувати тільки інших людей – бути "папараці" для своїх друзів і знайомих. Простіше кажучи, замість своїх фото (або серії знімків у форматі GIF), там публікують знімки інших людей.

Як пояснюють автори проєкту, така концепція повинна "сприяти обміну реальними фотографіями між друзями" і "зробити соціальні мережі менш егоцентричними і більш орієнтованими на близьких людей".

У додатку не можна редагувати, обрізати і застосовувати фільтри до знімків перед публікацією. Також заборонено залишати коментарі – реагувати можна за допомогою емодзі. Користувачі не бачать кількість підписників один одного, але бачать кількість переглядів "попів" (pop) – фотографій, на які потрапила людина. А знімати на фронтальну камеру і зовсім не можна.

Poparazzi
Poparazzi / TechCrunch

Ще один важливий момент – публікувати фотографії в профілі можуть тільки ті автори, на яких підписаний користувач. Будь-яку фотографію, зроблену іншою людиною, можна видалити зі свого облікового запису. Чи збережеться фотографія в профілі автора фотографії – не уточнюється.

Додаток активно намагається "завіруситися": якщо ви опублікували чиюсь фотографію, Poparazzi відправляє йому повідомлення про те, що його фотографія була опублікована. Мовляв, ось, твоє фото опубліковано, реєструйся швидше. Також на відміну від інших соцмереж Poparazzi не намагається "затягнути" користувача – передбачається, що зробивши знімок, він продовжить жити повним життям в реальному світі.

Майбутнє соціальних мереж – за багатокористувацькою складовою

Про те, чи шкідливі соціальні мережі для нашого здоров'я, йде багато суперечок. Тут можна сперечатися до посиніння, поки ви не розділите соціальну поведінку на два типи:

  • Активна взаємодія – створення, обмін повідомленнями та коментування, яке дійсно може допомогти вам відчути себе ближче до навколишніх вас людей;
  • Але є ще нескінченний пасивний зомбі-скролінг – це те, що змушує людей відчувати себе ізольованими і викликає спіраль заздрості, коли ви порівнюєте свої найгірші моменти з яскравими моментами життя інших людей.

Всі ми легко здатні відчути різницю. Найронизливіші засновники споживчих стартапів створюють продукти, які ведуть користувачів до більш здорової взаємодії, яку колись обіцяли соціальні мережі. Ці програми не завжди виявляються успішними, але вони надихають нас думати за межі типових "лайків і коментів".

Наприклад:

  • Squad: дозволяє ділитися з друзями екраном смартфона;
  • Houseparty: об'єднує групові відео дзвінки з іграми та вікторинами;
  • Dispo: Polaroid на мінімалках;
  • Clubhouse: найкраще місце для того, щоб зрозуміти, як влаштований медіабізнес.

І Poparazzi – це хороший приклад соцмережі зі "здоровою" атмосферою, в якій відсутній змагальний момент, де головна мета – розважатися і веселитися.

Завантажити Poparazzi

Поки Poparazzi доступно тільки на iOS, але незабаром вийде версія для Android.

false

Що таке Poparazzi? Черговий хайп, який усіма забудеться через місяць, як це стало з Clubhouse, або щось дійсно довготривале? Покаже лише час. До речі, про схожу соціальну мережу ми вже розповідали. В Dispo фотографії з'являються через добу, їх не можна переглядати і редагувати:

Instagram Parler Clubhouse
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Що Лукашенко і Путін не здатні зрозуміти ніколиЩо Лукашенко і Путін не здатні зрозуміти ніколи Гороскоп на червень 2021 для Близнюків: життя випробує на міцністьГороскоп на червень 2021 для Близнюків: життя випробує на міцність Лікарі розповіли про підступну небезпеку молодої картопліЛікарі розповіли про підступну небезпеку молодої картоплі "Пекельна" спека +40° і потопи: синоптик здивував прогнозом погоди на літо"Пекельна" спека +40° і потопи: синоптик здивував прогнозом погоди на літо Шість ознак того, що ви їсте недостатньо вуглеводівШість ознак того, що ви їсте недостатньо вуглеводів

Останні новини

20:37
Своя вакцина від коронавірусу в Україні: міністр розкрив, коли чекати на важливу інформацію
20:26
Лукашенко уламав Путіна на багатомільйонний кредит: про що домовилися в Сочі Відео
20:15
Аншлаг та величезна черга: скільки киян прищепили за день в МВЦ Відео
20:00
Помилки минулого дадуть про себе знати: що обіцяє Водоліям гороскоп на червень-2021
19:56
Як Байден готується до сутички зі східним "синтоловим качком" Погляд
Реклама
19:41
Російські авіакомпанії влаштували повітряний бойкот Білорусі - Forbes Відео
19:36
Дуже близько ретроградний Меркурій 2021 – дати, і вибухи яких "бомб" загрожують
19:13
Скандал з пиятикою за кермом: ексзірка Шахтаря Шевчук зробив гучну заяву Відео
18:55
"Трагічне ЗНО": на Тернопільщині помер директор школи – названо можливу причину
18:26
Мілевського помітили на гульні у сина Лукашенка в Мінську Відео
17:48
Стівен Сігал "глибше пірнув" у російську політику: став соратником Прилєпіна Відео
17:43
У МОЗ розкрили плани щодо оновлення карантину в Україні Відео
17:27
Коронавірус-мутант: з'явився гібрид індійського та британського штамів COVID-19 Відео
17:10
Міністр сказав, кому світить пост головного санітарного лікаря України
16:47
Угода Байдена і Путіна: дипломат назвав сценарій миру між Україною і Росією Відео
16:35
Ляшко назвав головну умову відкриття центрів вакцинації від COVID-19 по всій Україні Відео
16:06
"Такого ще не бачила": нардеп поскаржилася на згубний град під Києвом Фото
15:57
На шляху до НАТО: Альянс прийняв гучне рішення щодо України Відео
15:50
В Україні з'явилася карта вакцинації від COVID-19: як дізнатися, де зробити щеплення Відео
15:26
Загибель Гвоздя в Єгипті: в Мережі засумнівалися в нещасному випадку під час дайвінгу Відео
Реклама
15:10
Роздача паспортів Росії на Донбасі провалиться тільки за однієї умови - експерт
15:05
У Канаді голий політик "сходив по-маленькому" в чашку під час онлайн-засідання парламенту
14:49
В Україні почав працювати перший центр вакцинації: яку вакцину колють, і кому світить щеплення Фото Відео
14:31
Накриє похолодання, заллє дощами: українців попередили про негоду в червні Відео
14:11
Експерт пояснив, що стоїть за "полуничною" поїздкою Порошенка на Донбас Відео
14:05
"Фатальні удари": на Чернігівщині блискавки влучили у будівлі
13:44
У Зеленського зробили заяву про війська Росії у Білорусі і попередили про небезпеку Відео
13:32
У Туреччині знайшли тіло зниклої на початку травня українки: деталі загибелі Відео
12:50
Мати пішла займатися любощами за гроші: у Черкасах дитина ледь не загубила себе сама у квартирі Відео
12:41
Штраф в 30 тис. рублів через прохання про ремонт школи у РФ: що каже мама школяра і версія УМВС
12:35
Симптоми Альцгеймера: то як ви спите, може вказувати на захворювання Відео
11:39
У моду на літо 2021 вриваються неймовірні солом'яні сумки Фото Відео
11:31
Колишнього гравця Шахтаря і збірної України спіймали п'яного за кермом і затримали Відео
10:47
Дощ литиме як з відра: синоптики уточнили прогноз погоди на День Києва Відео
10:38
Паливний удар від режиму Лукашенка: експерт пояснив, чого чекати українцям Відео
10:26
Експерти розповіли, чи можна пити розчинну каву Відео
10:02
Грип та його наслідки: до яких ускладнень може призвести хвороба Відео
09:31
Художник у Італії заробив 15 тисяч євро, продавши невидиму скульптуру Відео
09:18
Заліз у труси: в Мережу злили розпусне відео з учасницями скандальної голої фотосесії в Дубаї Відео
08:58
Гени та генетичний рак: що потрібно знати Відео
Реклама
08:52
Гороскоп на 29 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: три перемоги та "витік" великої суми Відео
08:40
Грабував жінок під час побачення: під Києвом поліція шукає злочинця, який втік із зали суду Відео
08:30
Порошенко дозволяє собі більше, ніж будь-який інший політик Погляд
08:11
Коронавірус в Україні "заліг на дно": за добу виявлено всього три тисячі хворих Відео
07:50
США пообіцяли Лукашенку "доброго потиличника" Відео
07:45
Поповнить ряди невдах місяця: гороскоп для Діви на червень 2021
07:21
У перший день життя відмовилася мати: немовля в пакеті знайдено на смітнику в Івано-Франківську Відео
07:08
Чому Білорусь зупинила постачання пального і як це відіб'ється на кишенях українців Погляд
06:30
Що краще Visa або Mastercard в Європі і в Україні: відмінності і вигоди
06:26
Зустріч Зеленського і Путіна: У МЗС розкрили деталі ситуації
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти