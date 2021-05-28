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Уже слыхали про Poparazzi? Новая соцсеть, которая привлекла всеобщее внимание

28 мая 2021, 16:00

Приложение было официально запущено всего 4 дня назад, после чего возглавило американский App Store. Инвесторы уже готовы оценить проект в 135 млн долларов.

Новая социальная сеть Poparazzi. / TTYL

Ещё один номинант на звание хайпового сервиса 2021 года – приложение Poparazzi, которое возглавило американский App Store в первый же день официального запуска. Рассказываем, что такое этот "Попарацци" в нашем материале.

Главная фишка конкурента Instagram – в полном отказе от самолюбования: пользователи должны выкладывать фотографии кого угодно (например друзей), кроме себя. Человека на снимке нужно отметить.

Почему приложение вдруг стало популярным

Всё из-за TikTok. Первое видео в официальном аккаунте Poparazzi вышло 3 февраля 2021 года, а спустя пару дней уже начали появляться бета-тестеры.

А дальше по накатанной: сначала 10 тысяч тестеров, потом больше и больше. К моменту официального запуска Poparazzi получило 500 тысяч заявок на предустановку. Всё это время сервис продолжал продвигаться в TikTok: команда снимала видеоролики в стиле соцсети, сравнивала Poparazzi с Instagram и делала акцент на "здоровой" атмосфере.

Кто придумал приложение

Приложение разработала компания TTYL из Лос-Анджелеса. Её основатели – Алекс и Остин Ма. Ребята из списка американского Forbes 30 under 30. Среди их приложений – аудиосоцсеть TTYL, приложение для отправки видеотекстов Typo и другие соцсети. Инвесторы уже готовы оценить их новій проект в 135 млн долларов.

Ещё раз, как всё это работает

Название говорит само за себя, пользователи должны фотографировать только других людей – быть "папарацци" для своих друзей и знакомых. Проще говоря, вместо своих фото (или серии снимков в формате GIF), там публикуют снимки других людей.

Как пояснили авторы проекта, такая концепция должна "способствовать обмену реальными фотографиями между друзьями" и "сделать социальные сети менее эгоцентричными и более ориентированными на близких людей".

В приложении нельзя редактировать, обрезать и применять фильтры к снимкам перед публикацией. Также запрещено оставлять комментарии – реагировать можно с помощью эмодзи. Пользователи не видят количество подписчиков друг друга, но видят количество просмотров "попов" (pop) – фотографий, на которые попал человек. А снимать на фронтальную камеру и вовсе нельзя.

Poparazzi
Poparazzi / TechCrunch

Ещё один важный момент – публиковать фотографии в профиле могут только те авторы, на которых подписан пользователь. Любую фотографию, сделанную другим человеком, можно удалить из своего аккаунта. Сохранится ли фотография в профиле автора фотографии – не уточняется.

Приложение активно пытается "завируситься": если вы опубликовали чью-то фотографию, Poparazzi отправляет ему сообщение о том, что его фотография была опубликована. Мол, вот, твоё фото опубликовано, регистрируйся скорее. Также в отличие от других соцсетей Poparazzi не пытается "затянуть" пользователя – предполагается, что сделав снимок, он продолжит жить полной жизнью в реальном мире.

Будущее социальных сетей – за многопользовательской составляющей

О том, вредны ли социальные сети для нашего здоровья, идет много споров. Тут можно спорить до посинения, пока вы не разделите социальное поведение на два типа:

  • Активное взаимодействие – создание, обмен сообщениями и комментирование, которое действительно может помочь вам почувствовать себя ближе к окружающим вас людям;
  • Но есть еще бесконечный пассивный зомби-скроллинг – это то, что заставляет людей чувствовать себя изолированными и вызывает спираль зависти, когда вы сравниваете свои самые плохие моменты с яркими моментами жизни других людей.

Все мы легко способны ощутить разницу. Наиболее пронзительные основатели потребительских стартапов создают продукты, которые ведут пользователей к более здоровому взаимодействию, которое когда-то обещали социальные сети. Эти приложения не всегда оказываются успешными, но они вдохновляют нас думать за пределы типичных "лайков и комментов". Например:

  • Squad: позволяет делиться с друзьями экраном смартфона;
  • Houseparty: объединяет групповые видео звонки с играми и викторинами;
  • Dispo: Polaroid на минималках;
  • Clubhouse: лучшее место для того, чтобы понять, как устроен медиабизнес.

И Poparazzi – это хороший пример соцсети со "здоровой" атмосферой, в которой отсутствует соревновательный момент, где главная цель – развлекаться и веселиться.

Скачать Poparazzi

Пока Poparazzi доступно только на iOS, но вскоре выйдет версия для Android.

Что такое Poparazzi? Очередной хайп, который всеми забудется через месяц, как это стало с Clubhouse, или что-то действительно долгоиграющее? Покажет лишь время. К слову, про похожую социальную сеть мы уже рассказывали. В Dispo фотографии появляются спустя сутки, их нельзя просматривать и редактировать:

Instagram Parler Clubhouse Dispo
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