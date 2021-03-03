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В Интернете набирает популярность Dispo – необычный аналог Instagram

3 марта 2021, 15:20

Ещё один номинант на звание хайпового сервиса 2021 года – приложение Dispo, которое выбилось в лидеры американского App Store

Новая соцсеть Dispo / Protocol

Стоило только заговорить о Clubhouse, как спустя месяц появился новый тренд – необычный аналог Instagram без тегов и фильтров под названием Dispo.

Сюда тоже нельзя просто так попасть, только по приглашениям. Фишка новинки в том, что опубликованные фотографии автоматически выкладываются только на следующий день после съёмки. Здесь создаётся эффект пленочного фотоаппарата.

Приложение быстро выбилось в лидеры американского App Store, заняв четвертое место в топе, уступив только YouTube, Instagram и Snapchat. Бета-версия вышла только 19 февраля, но инвесторы уже оценивают сервис в 200 миллионов долларов (при инвестициях в 4 млн долларов), блогеры делятся советами о его использовании, а вокруг приложения уже образовывается своя субкультура.

Что такое Dispo

Dispo – это не просто приложение для создания фотографий в стиле ретро, это полноценная социальная платформа, сфокусированная на обмене опытом. Перед пользователем в приложении отображается пленочный фотоаппарат с маленьким видоискателем – можно настроить зум и вспышку или поменять основную камеру на фронтальную.

Конечным результатом является более аутентичная фотография – не отфильтрованные, отредактированные фото, которые пользователи социальных сетей привыкли видеть в Instagram, а более грубые и реальные. У вас есть только один шанс на получение хороших фоток – в каком виде пользователь сделал снимок, так он и опубликуется. На фото автоматически накладывается контрастный фильтр в стиле одноразовых плёночных камер – с ним тоже взаимодействовать никак нельзя.

В чем уникальность Dispo

Все снимки "проявляются" и загружаются в приложение через сутки – они будут доступны только в девять часов утра следующего дня. В этом и заключается основное отличие Dispo от других соцсетей, где делятся фотографиями: снимки нельзя смотреть сразу, поэтому пропадает смысл делать десятки одинаковых фото подряд, чтобы найти идеальный угол или освещение.

Dispo призван прекратить гонку пользователей за лайками и качеством публикуемых снимков, поэтому соцсеть не отображает хэштеги и количество аккаунтов, на которые подписан пользователь.

Цифровой детокс. Теперь у пользователей пропадает смысл делать десятки одинаковых фото подряд, чтобы найти идеальный угол или освещение, и переживать о лайках. Соцсеть Dispo предлагает своим пользователям отход от негативных ассоциации с Instagram, такие, как нереалистичные стандарты красоты и отсутствие подлинного социального взаимодействия, которое когда-то обещали социальные сети.

Атмосфера аутентичности Dispo делает его привлекательной альтернативой Instagram, не отходя слишком далеко от основных ингредиентов гиганта по обмену изображениями – новый контент, межличностные отношения и социальный капитал.

Как получить инвайт в Dispo

Как и в случае с Clubhouse, разработчики решили снизить нагрузку на серверы и сделать вход только по инвайтам для владельцев iOS – каждому пользователю Dispo app выдают по 20 инвайтов. Версию для Android обещают выпустить в 2021 году.

Ранее мы рассказывали о социальной площадке Parler и почему туда всё переходят.

Instagram IOS Clubhouse Dispo
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