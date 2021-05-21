Помните о Clubhouse? Соцсеть запустила Android-версию приложения в Украине

Clubhouse на Android запустился в Украине / Getty Images

Один из главных трендов 2021, голосовая социальная сеть Clubhouse, запустила официальное приложение для мобильных устройств на операционной системе Android на территории Украины. Запуск Android-версии в США состоялся ещё 9 мая.

Примечательно, что спустя несколько часов после релиза приложения в Google Play, некоторые пользователи начали жаловаться на то, что Clubhouse забанил их аккаунты. Приложение присылает уведомление, что аккаунт заблокировали "за нарушение политики в отношении спама"

Дело в том, что компания ограничила доступ пользователям, которые ранее воспользовались неофициальным клиентом для Android от питербургского разработчика Григория Клюшникова. С такой же проблемой столкнулись те, кто сменил устройство Apple на Android – к одному аккаунту может быть привязан один номер телефона.

Скачать приложение на Android можно перейдя по ссылке.

Clubhouse на Android запустился в Украине / AIN.UA

Напомним, в начале мая Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android. Пик популярности Clubhouse пришёлся на конец января 2021 после появления в ней Илона Маска, Марка Цукерберга и других известных личностей. В феврале количество загрузок приложения пошло на спад.

Одним из самых популярных украинских клубов в соцсети является Ukrainian House. Учредители называют его "виртуальным посольством Украины в Clubhouse", цель которого – не просто общение, а распространение важных нарративов.

О Clubhouse:

Голосовой чат Clubhouse был запущен в апреле 2020 года. До этого приложение было доступно только пользователям мобильных устройств на операционной системе iOS;

Главная фишка сервиса – все беседы (комнаты) только в реальном времени. Нельзя поставить на паузу, перемотать назад или сохранить запись трансляции;

Другие социальные сети, в том числе Twitter, Facebook, Instagram и Slack, разрабатывают аналогичные Clubhouse сервисы для голосового общения.

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