Помните о Clubhouse? Соцсеть запустила Android-версию приложения в Украине

Ранее приложение было доступно только пользователям мобильных устройств на операционной системе iOS.
Один из главных трендов 2021, голосовая социальная сеть Clubhouse, запустила официальное приложение для мобильных устройств на операционной системе Android на территории Украины. Запуск Android-версии в США состоялся ещё 9 мая.
Примечательно, что спустя несколько часов после релиза приложения в Google Play, некоторые пользователи начали жаловаться на то, что Clubhouse забанил их аккаунты. Приложение присылает уведомление, что аккаунт заблокировали "за нарушение политики в отношении спама"
Дело в том, что компания ограничила доступ пользователям, которые ранее воспользовались неофициальным клиентом для Android от питербургского разработчика Григория Клюшникова. С такой же проблемой столкнулись те, кто сменил устройство Apple на Android – к одному аккаунту может быть привязан один номер телефона.
Скачать приложение на Android можно перейдя по ссылке.
Напомним, в начале мая Clubhouse выпустил бета-версию приложения для Android. Пик популярности Clubhouse пришёлся на конец января 2021 после появления в ней Илона Маска, Марка Цукерберга и других известных личностей. В феврале количество загрузок приложения пошло на спад.
Одним из самых популярных украинских клубов в соцсети является Ukrainian House. Учредители называют его "виртуальным посольством Украины в Clubhouse", цель которого – не просто общение, а распространение важных нарративов.
О Clubhouse:
- Голосовой чат Clubhouse был запущен в апреле 2020 года. До этого приложение было доступно только пользователям мобильных устройств на операционной системе iOS;
- Главная фишка сервиса – все беседы (комнаты) только в реальном времени. Нельзя поставить на паузу, перемотать назад или сохранить запись трансляции;
- Другие социальные сети, в том числе Twitter, Facebook, Instagram и Slack, разрабатывают аналогичные Clubhouse сервисы для голосового общения.
Больше про Clubhouse:
- Время сменить пароли – в Clubhouse произошла массовая утечка данных;
- Билл Гейтс посетил Clubhouse, где признался в любви к Android;
- Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети.