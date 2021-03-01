Билл Гейтс посетил Clubhouse, где признался в любви к Android

Билл Гейтс предпочитает Android-смартфоны / iTechua

Основатель Microsoft и общественный деятель Билл Гейтс впервые посетил социальную сеть Clubhouse, где он задал ряд вопросов в рамках продолжающегося книжного тура.

С Гейтсом общался журналист Эндрю Росс Сорокин, и, учитывая, что приложение Clubhouse сейчас доступно только на iOS, один из вопросов был в том, регулярно ли соучредитель Microsoft использует iPhone и предпочитает ли он iOS Android'у.

"На самом деле у меня телефон на Android. Поскольку я хочу всё отслеживать, я часто пользуюсь и айфоном, но тот, который я ношу с собой, – на Android", – сказал Билл Гейтс. По его словам, программное обеспечение Microsoft, которые предустановлено на Android, очень удобно.

Что забавно, в комнате также присутствовал один из создателей Clubhouse Пол Дэвисон, который сообщил, что версия приложения для Android – это главное, над чем сейчас работают в соцсети. Напомним, недавно бывший разработчик "ВКонтакте" для Android Григорий Клюшников опубликовал на GitHub приложение HouseClub для устройств, работающих на операционной системе Android. Это неофициальный клиент для ClubHouse.

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Для тех, кто впервые слышит о данной соцсети, Clubhouse – это золотая середина между подкастом, радио и домашней вечеринкой. В этой соцсети можно зайти в любую комнату, послушать разговоры, интервью и обсуждения между интересными людьми на различные темы. Clubhouse можно сравнить с подкастом, только если это подкаст, куда вы можете включиться в любой момент, с дополнительным уровнем эксклюзивности.

О том, чем так привлекателен Clubhouse, читайте в нашем материале.